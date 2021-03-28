HDP Parti Meclisi toplandı
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HDP Parti Meclisi toplandı

Anadolu Ajansı / İsa Toprak - Haberler | Politika
HDP Parti Meclisi toplandı

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, "partilerini kapattırmayacaklarını ve kapatma hamlesini boşa çıkaracaklarını" söyledi.

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Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, "partilerini kapattırmayacaklarını ve kapatma hamlesini boşa çıkaracaklarını" söyledi.

Sancar, başkentte bir otelde düzenlenen HDP Parti Meclisi (PM) toplantısının açılışında yaptığı konuşmada, gündemlerinin halkın gündemi olduğunu belirtti.

Halkın gerçek gündeminin ekonomi olduğunu ancak iktidarın gündemi değiştirmek için farklı gündemler oluşturmaya çalıştığını ileri süren Sancar, parti olarak Türkiye'nin geleceğine en güçlü programı sunduklarını ifade etti.

Partilerinin kapatılmaya çalışılmasını "nafile bir çaba" olarak niteleyen Sancar, HDP'nin şahıslardan ibaret olmadığını, "güçlü bir fikriyat" ve Türkiye'nin aydınlık geleceği olduğunu savundu.

HDP'yi fikriyat ve teşkilat olarak sonuna kadar savunacaklarını dile getiren Sancar, Türkiye'de siyasi dengeleri belirleme gücüne sahip olduklarını ve kapatma davasının sonucu ne olursa olsun bu gücü kullanmaktan vazgeçmeyeceklerini kaydetti.

Bu gücü hayata geçirecek yollarının, imkanlarının ve seçeneklerinin bulunduğunu belirten Sancar, "Öncelikle parti çalışanlarımız ve seçmenimiz, tabanımız ve Türkiye'nin bütün demokrasi güçleri buna inansınlar. HDP, yoluna devam edecektir. HDP'yi kapattırmayacağız, kapatma hamlesini boşa çıkaracağız. HDP'yi büyüterek, yoluna devam ettireceğiz." dedi.

PM'de yol haritalarını tartışacaklarını, yollarının demokrasi ve özgürlük olduğunu vurgulayan Sancar, "Bu yolu yürüyecek haritalarımız da imkanlarımız da vardır. Hangi imkanı, hangi seçenekte, hangi ihtimale göre kullanacağımızı da öncelikle parti organlarımızla belirleyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Sancar, sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri, kanaat önderleri ve hukukçuların görüşlerini alarak, parti kurullarında değerlendireceklerini ve sürecin sonucunda netleştirdikleri yol haritalarını kamuoyuyla paylaşacaklarını aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsa Toprak

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