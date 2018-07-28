Hdp Parti Meclisi Toplandı

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Parti Meclisi toplantısında yerel seçimlere yönelik bir planlama çalışması yapılacağını açıkladı.

Temelli, parti genel merkezinde düzenlenen HDP Parti Meclisi toplantısının açılışında yaptığı konuşmada, toplantıda siyasi durum analizi yapacaklarını ve buna bağlı olarak yaz programları üzerinde çalışmaları yoğunlaştıracaklarını bildirdi.

Önlerindeki 8 ayın özellikle Türkiye ve bölge siyaseti açısından kritik bir dönemi işaret ettiğini belirten Temelli, bu dönemde HDP'nin yürüteceği mücadele ve yerel yönetim seçimlerinin önemli olduğunu vurguladı.

Temelli, TBMM tatile girmeden önce iki kanun teklifinin yasalaştığını anımsatarak, "İki yıl boyunca üçer aylık uzatmalarla devam eden ve iki yıl sonunda Türkiye'yi büyük bir çöküntüye sürüklemiş OHAL düzeni, üç yıllığına böylece kalıcılaştırılmış oldu." görüşünü savundu.

Yasayla tüm özgürlüklerin kısıtlandığını aktaran Temelli, valilere aşırı yetkiler verildiğini iddia etti.

Temelli, bedelli askerlik düzenlemesine de değinerek, "Burada adalet ilkesi gözetilmemiştir. 15 bin lira gibi bir ücretle herkesi aynı değerlendiren, subjektif koşulları dikkate almayan bir anlayışı görüyoruz." dedi.

Torba Yasa ile şans oyunlarına ilişkin de bir düzenleme yapıldığına işaret edene Temelli, ikramiyeden dağıtılacak payın yükseltilmesinin arkasında yatan mantığın, aslında yeni bir özelleştirme dalgasının habercisi olduğu eleştirisinde bulundu.

Yaşanan ekonomik gelişmeleri de değerlendiren Temelli, "Türkiye halklarının kendi özgür iradeleriyle yaşayabilecekleri bir coğrafyayı var etmek, önümüzdeki en temel hedefimizdir." ifadesini kullandı.

Orman yangını dolayısıyla Yunanistan'a "geçmiş olsun" dileğinde bulunan Temelli, gelecek hafta HDP'den bir heyetin Yunanistan'a gideceğini, her türlü dayanışmaya hazır olduklarını Yunan makamlarına söylediklerini aktardı.

Temelli, iki gün boyunca sürecek Parti Meclisi çalışmalarında önlerindeki dönemi değerlendireceklerini yineleyerek, "Örgütlenme çalışmalarımızı, yerel yönetim seçimlerine yönelik çalışmaları değerlendirip bir planlama çıkartacağız. Buna uygun bir programı hızla hayata geçireceğiz." diye konuştu.