HDP önündeki oturma eylemine bir aile daha katıldı

16.01.2020 14:10 | Son Güncelleme: 16.01.2020 14:10

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin sayısı 136'ıncı gününde 67'ye yükseldi. Baba Emin Arslan, "Şırnak'ın İdil ilçesinde terör yandaşları hendek bahanesi ile 14 yaşındaki çocuğumu kaçırıp PKK'lılara teslim etti. Ben sırtımı YPG-PKK'ya değil, Türk bayrağına dayıyorum ve oğlumu almadan buradan gitmem" dedi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan bu yana farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi yapan aile sayısı 67'ye yükseldi. Evlat nöbetinin 136'ıncı gününde Hamdiye ve Emin Arslan çifti, 2015 yılında oğlu Mahmut Arslan'ın terör örgütü yandaşları tarafından kaçırıldığını belirterek, HDP il binası önüne gelerek buradaki çadırda çocukları için evlat nöbeti tutan ailelere katıldı. Oğlu Mahmut'un 14 yaşında PKK'lılar tarafından kaçırıldığını belirten anne Hamdiye Arslan, çocuğu gelinceye kadar eylemde olacağını söyledi.

Şınak'ın İdil ilçesinden kendi imkanları ile Diyarbakır'a geldiğini belirten baba Emin Arslan, "Oğlum Mahmut Arslan için Diyarbakır'a gelerek eyleme katıldım. Benim oğlum zorla kaçırıldı. Başkaları YPS, YPG ve PKK bayrağına sırtını dayıyor. Ben sırtımı Türk bayrağına dayıyorum. Benin oğlum PKK'lı değildir ve terörist olmayacak yaştadır. Benim oğlum 2015 yılında hendek zamanında kaçırıldı. Terör yandaşları hendek bahanesi ile oğlumu para karşılığında PKK'nın eline verdiler. PKK kirli yüzü açığa çıkmasın diye oğlumu köşe bucak saklıyorlar. Bu eylemi de televizyonlarda duydum ve oğlumu almadan buradan gitmeyeceğim" diye konuştu.

(İHA)

Kaynak: İHA