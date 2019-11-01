HDP önündeki oturma eyleminde 2'nci ay geride kaldı

01.11.2019 12:48

DİYARBAKIR'da, dağa kaçırılan çocuklarının bulunması için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerin bekleyişinde 2'nci ay geride kaldı. Oturma eylemini 60'ncı günde de sürdüren aileler, zamanın kendileri için önemli olmadığını, çocukları gelene kadar eylemlerini sürdüreceklerini dile getirdi.

Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in (21) HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, 1 gün sonra, partinin Diyarbakır binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP önünde oturma eylemine başladı. 60'ncı günde de eyleme katılan 55 aile, HDP il binası önündeki yerini aldı.

Kaynak: DHA