HDP önündeki oturma eyleminde 107'nci gün

18.12.2019 11:30 | Son Güncelleme: 18.12.2019 11:30

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 59 aile, HDP il binası önündeki oturma eylemini 107'nci günde de sürdürüyor. 5 yıl önce İstanbul Arnavutköy'de 'Bana iş buldular, işe gidiyorum' diyerek evden çıkıp dönmeyen oğulları Tuncay (19) için eşiyle birlikte oturma eylemi yapan Şevket Bingöl, çocuğunu almadan gitmeyeceğini belirterek, çocuğu kaçırılan diğer aileleri de oturma eylemine katılmaya çağırdı.

Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, 1 gün sonra partinin Diyarbakır binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere de çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın HDP il binası önünde başlattığı eylemle çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP önünde oturma eylemine başladı. Hatice Ceylan'ın oturma eylemi yaptığı oğlu Cafer, terör örgütü PKK'nın elinden kurtarıldı. Ancak Ceylan, diğer ailelere destek için eylemini sürdürdü. 59 aile, HDP il binası önünde 107'nci günde de eylemini sürdürüyor.

'ÇOCUĞUMU ALMADAN HDP VE PKK'NIN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIM'İstanbul Arnavutköy'de 2014'te 'Bana iş buldular, işe gidiyorum' diyerek evden çıkıp dönmeyen oğulları Tuncay için eşi Fatma Bingöl ile birlikte 13 Eylül'de İstanbul'dan gelerek eyleme katılan Şevket Bingöl, 107 gündür HDP'den bir cevap almadığını belirterek, çocuğunu kavuşamadığı takdirde eylemini sürdürmeye kararlı olduğunu söyledi. Buradaki bütün anne babaların aynı fikirde olduğunu ifade eden Bingöl şöyle konuştu:

"Buradaki tek amacımız, çocuklarımızı almak. Bu terörün bitmesini istiyoruz. Geride kalan 81 milyon insan var, hiç olmazsa onlar zarar görmesin. Buraya gelmeyen ailelere çağrım, neden gelmiyorlar, çocuklarına sahip çıkmıyorlar, haklarını neden aramıyorlar. Biz HDP'den para istemiyoruz, su istemiyoruz, ekmek istemiyoruz, sadece çocuğumuzu istiyoruz. HDP'liler bizden kaçıyorlar, nereye kaçarlarsa kaçsınlar, peşinde olacağım, çocuğumu almadan HDP ile PKK'nın peşini bırakmayacağım."

Kaynak: DHA