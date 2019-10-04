HDP önündeki oturma eylemi 32'nci gününde

04.10.2019 11:40

Çocuklarının dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlattıkları oturma eylemi, 32'nci gününe girdi.

Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin eylemi 32'nci gününde devam ediyor. Ağrı'dan Diyarbakır'a gelerek oturma eylemine katılan Salih Gökçe, oğlu Mehmet'in yaklaşık 4 yıl önce terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığını söyledi. Gökçe, "İstanbul'da çalışıyordu. Beni telefonla aradı 'baba geleceğim' dedi. Ondan sonra telefonu kesildi. Aramama rağmen ulaşamadım. Oğlum 20 gün sonra asker olacaktı, dağa kaçırdılar. Tüm aramalarıma rağmen ulaşamadım. İstanbul Yenidoğan'dan götürmüşler. O günden sonra kendisine ulaşamadım. Akçakale'ye kadar gittim. Suriye'de savaş vardı, o nedenle geçemedim geri döndüm. Bütün annelere babalara sesleniyorum, gelin korkmayın, bir adam namusu, şerefi ve gururu için yaşıyor. Ben buradan gitmeyeceğim, değil 32 gün bir 32 gün daha buradayım. Dört duvar bana dar geliyor. Ben otelde bile kalamıyorum kendimi dışarı atıyorum. Oğlumu televizyonda gördüm. Fakat o mu değilim bilemiyorum. Ben hiç bir şey istemiyorum oğlumu istiyorum. HDP'li yöneticilere sesleniyorum, çocuklarımızın nerede olduğunu biliyorsunuz, bugün cuma günüdür, onlarında çocuğu var. Ölü diri biz onlardan çocuğumuzu istiyoruz" dedi.

(Sedat Irmak/İHA)

Kaynak: İHA