HDP önündeki nöbete bir aile daha katıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

HDP önündeki nöbete bir aile daha katıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- HDP önündeki nöbete bir aile daha katıldı.

DİYARBAKIR (İHA) - - HDP önündeki nöbete bir aile daha katıldı.

Aileler direniyor, her geçen gün katılım artıyor, nöbet tutan aile sayısı 235 oldu

Babası için nöbete başlayan, Mehmet Kara :

"Vaatlerle kandırıp götürdüler"

DİYARBAKIR - Çocuklarının terör örgütü Pkk mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi 753. gününde de devam ediyor. Ailelerin direnişine bir katılım daha geldi, babası için nöbete başlayan Mehmet Kara, HDP ve PKK'dan babasını istedi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 753. gününde de sürüyor. Ailelerin direnişine baba hasreti çeken ve babasının adını taşıyan Mehmet Kara da katıldı. 2016 yılında çeşitli vaatlerle 46 yaşında iken kaçırılan baba Mehmet Kara (52), 2017 yılında ailesine ulaşarak kandırıldığını ve kaçması için izin verilmediğini söylediğini iddia eden oğlu Kara babasını istemek için çadıra katıldı. Babasını almadan gitmeyeceğini belirten ve Kilis'ten gelen 26 yaşındaki Mehmet Kara, baba nöbeti tutacağını kaydetti. Kara, "5 yıl önce babam HDP ve PKK tarafından farklı vaatler verilerek kandırılarak kaçırıldı. 3 yıl önce yanıma geldiler, babamın dağda olduğunu beni de oraya götürmek istediklerini söylediler. Ben hiçbir şekilde kendilerine kanmayarak, ülkemde yaşayacağımı söyledim ve babamı göndermelerini istedim. Beni tehdit ettiler gelmez isen biz getirmesini biliriz dediler. Ben babamı istiyorum, babam gelene kadar burada bekleyeceğim, nöbet tutacağım. Ben babamı HDP ve PKK'dan istiyorum, 2017'de babam aradı, 'Burada zor durumdayım beni bırakmıyorlar, gelemiyorum şartlar zor' dedi. Babamın fırsatı olsa bugün gelir, bırakmıyorlar" dedi.

HDP önündeki nöbete bir aile daha katıldı

HDP önündeki nöbete bir aile daha katıldı

HDP önündeki nöbete bir aile daha katıldı

HDP önündeki nöbete bir aile daha katıldı
İhlas Haber Ajansı / Murat Başal - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Sezai Temelli Mustafa Şentop Joe Biden
Magazin Derya Uluğ Serenay Sarıkaya
Spor Halil İbrahim Dervişoğlu Şenol Güneş Muslera
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Sultan Selim Şans Oyunları
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: HDP önündeki nöbete bir aile daha katıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.09.2021 21:12:12. #1.11#