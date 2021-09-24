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HDP önündeki nöbete bir aile daha katıldı

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HDP önündeki nöbete bir aile daha katıldı

Murat BaşalDİYARBAKIR (İHA) - Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi 753. gününde de devam ediyor.

DİYARBAKIR (İHA) - Murat Başal

DİYARBAKIR (İHA) - Çocuklarının terör örgütü Pkk mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi 753. gününde de devam ediyor. Ailelerin direnişine bir katılım daha geldi, babası için nöbete başlayan Mehmet Kara, HDP ve PKK'dan babasını istedi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 753. gününde de sürüyor. Ailelerin direnişine baba hasreti çeken ve babasının adını taşıyan Mehmet Kara da katıldı. 2016 yılında çeşitli vaatlerle 46 yaşında iken kaçırılan baba Mehmet Kara (52), 2017 yılında ailesine ulaşarak kandırıldığını ve kaçması için izin verilmediğini söylediğini iddia eden oğlu Kara babasını istemek için çadıra katıldı. Babasını almadan gitmeyeceğini belirten ve Kilis'ten gelen 26 yaşındaki Mehmet Kara, baba nöbeti tutacağını kaydetti. Kara, "5 yıl önce babam HDP ve PKK tarafından farklı vaatler verilerek kandırılarak kaçırıldı. 3 yıl önce yanıma geldiler, babamın dağda olduğunu beni de oraya götürmek istediklerini söylediler. Ben hiçbir şekilde kendilerine kanmayarak, ülkemde yaşayacağımı söyledim ve babamı göndermelerini istedim. Beni tehdit ettiler gelmez isen biz getirmesini biliriz dediler. Ben babamı istiyorum, babam gelene kadar burada bekleyeceğim, nöbet tutacağım. Ben babamı HDP ve PKK'dan istiyorum, 2017'de babam aradı, 'Burada zor durumdayım beni bırakmıyorlar, gelemiyorum şartlar zor' dedi. Babamın fırsatı olsa bugün gelir, bırakmıyorlar" dedi.

HDP önündeki nöbete bir aile daha katıldı

HDP önündeki nöbete bir aile daha katıldı

HDP önündeki nöbete bir aile daha katıldı

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