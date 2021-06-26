HDP önündeki nöbete bir aile daha katıldı
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HDP önündeki nöbete bir aile daha katıldı

İhlas Haber Ajansı / Sedat Irmak - Haberler | 3. Sayfa

HDP önündeki nöbete bir aile daha katıldı Evlat nöbeti tutan aile sayısı 232'ye yükseldi Çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, HDP binası önündeki oturma eylemini 663'üncü gününde de sürerken, 2014'te İstanbul'da 26 yaşındayken kaçırılan oğlu Arafat için Bingöl'ün...

HDP önündeki nöbete bir aile daha katıldı

Evlat nöbeti tutan aile sayısı 232'ye yükseldi

DİYARBAKIR - Çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, HDP binası önündeki oturma eylemini 663'üncü gününde de sürerken, 2014'te İstanbul'da 26 yaşındayken kaçırılan oğlu Arafat için Bingöl'ün Karlıova ilçesinden gelen Ahmet Bayram'ın da eyleme katılmasıyla sayı 232'ye yükseldi.

Çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, HDP binası önündeki oturma eylemini 663'üncü gününde de sürüyor. Ailelerin evlat nöbeti kararlı bir şekilde devam ederken, evlat nöbetine katılımlarda gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Evlat nöbetinin 663'üncü gününde eyleme bir ailenin daha katılmasıyla sayı 232'e yükselirken, HDP il binası önüne gelerek 2014 yılında 26 yaşındayken kaçırılan oğlu Arafat için oturma eylemine başlayan Ahmet Bayram, oğlunun İstanbul Ümraniye'de lokantada çalışırken HDP aracılığıyla kaçırıldığını söyledi.

Oğlunun bir an önce kaçıp teslim olmasını istediklerini belirten Bayram, "Bingöl'den İstanbul'a gittim. Yalvardım yakardım çare olmadı. Bir türlü bulamadım. Bingöl'e geri döndüm. Buraya oğlum için geldim. Oğlum beni görüyorsa teslim olsun" diye konuştu.

HDP önündeki nöbete bir aile daha katıldı
HDP önündeki nöbete bir aile daha katıldı
HDP önündeki nöbete bir aile daha katıldı
HDP önündeki nöbete bir aile daha katıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sedat Irmak

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