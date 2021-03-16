HDP önündeki gözü yaşlı aileler, evlatlarının yolunu gözlüyor
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HDP önündeki gözü yaşlı aileler, evlatlarının yolunu gözlüyor

16.03.2021 13:59 | Son Güncelleme: 16.03.2021 14:13
HDP önündeki gözü yaşlı aileler, evlatlarının yolunu gözlüyor

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla Diyarbakır HDP il binası önündeki oturma eylemi başlatan ailelerin eylemi 561'inci gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla Diyarbakır HDP il binası önündeki oturma eylemi başlatan ailelerin eylemi 561'inci gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelip HDP il binası önünde evlat nöbetine başlayan ailelerin eylemi 561 gündür sürüyor. İkamet ettikleri Bingöl'den Diyarbakır'a gelerek evlat nöbetine katılan anne Leyla ve baba Bilal Avunan, usta birliğine giderken yol kesen PKK mensuplarınca kaçırılan oğlu Emrah Avunan (24) için evlat nöbetine devam ediyor.

"BEN OĞLUMU HDP'DEN İSTİYORUM"

Oğlunun Cizre'ye vatani görevini yapmak için gittiğini ve kendisinden bir daha haber alamadıklarını belirten baba Avunan, "Ben oğlumu HDP'den istemek için nöbetteyim. Benim oğlum askerdi ve benim oğlumu Cizre'de HDP'liler kaçırdı PKK'lılara verdi. Ben gittim Cizre'ye bana dediler oğlun yok. Sonra Ankara'ya gittim ve bana orada dediler, senin oğlun 9 gün Cizre'de kalmış. Daha sonra ben telefonla HDP binasına ulaştım ve bana orada telefona bakan kişi, 'Sizin oğlunuzu ben kaçırdım' dedi. Ben 2015 yılından bu yana hiç bilgi alamadım. Sonuna kadar burada olacağım. Ben HDP il binası önünde bekleyeceğim oğlun gelinceye kadar sonuna kadar buradayım" dedi.

"OĞLUM CİZRE'NİN İÇİNDE KAYBOLDU"

Oğlunun bir önce serbest bırakılmasını isteyen anne Leyla Avunan ise "6 yıldır ben oğlumdan haber alamıyorum. Benim oğlumu HDP götürdü PKK'ya vermiş. Askerlik için acemi birliği için Sivas'a gitti ardından Elazığ'a geldi 10 gün kaldı ve daha sonra Cizre'ye gitti. Oğlum Cizre'nin içinde kayboldu. Benim oğlum şuanda PKK'lıların elinde ve esirdir. Oğlumu bize geri göndersinler. Gara'daki şehitlerin içerisinde de yoktu ve Allah şehitlerin ailesine sabır versin. Oğlumu alıncaya kadar burada sonuna kadar kalacağım" diye konuştu.

(Sedat Irmak/İHA)

HDP önündeki gözü yaşlı aileler, evlatlarının yolunu gözlüyor
HDP önündeki gözü yaşlı aileler, evlatlarının yolunu gözlüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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