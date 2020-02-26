HDP önündeki eyleme 3 aile daha katıldı

26.02.2020 13:55 | Son Güncelleme: 26.02.2020 13:55

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin sayısı, 177'nci gününde 95'e yükseldi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan bu yana farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi gerçekleştiren aile sayısı 177'nci gününde 95'e yükseldi. Hakkari Yüksekova'dan oğlu Hamza için gelen Tahir ve Zumrüt Salim çifti, oğulları Ali Bedrettin için Şanlıurfa'dan katılan İslim ve Halil Çiftçi Çiftçi çifti ve ağabeyi Tuncay Oğuz için Mardin'in Nusaybin ilçesinden katılan Raife Taşdelen ile birlikte 3 aile daha çocuklarını PKK elinden almak için eyleme katıldı.

2015 yılında 14 yaşında Kur'an kursuna giderken kaçırılan Hamza için eyleme katıldıklarını ve çocukları gelmeden eylemlerini bitirmeyeceklerini kaydeden baba Tahir Salim, oğluna kavuşacağı günü beklediğini söyledi. Salim, "Oğlumuz için geldik, televizyondan her gün görüyoruz gelen çocuklar oluyor bizde çocuğumuz için geldik, çocuğumuz gelmeden buradan gitmiyoruz. HDP götürdü, ondan başka kimse götürmedi. Nasıl götürdüyse öyle getirsin" dedi.

2013'te okula gitmek için evden çıkan Ali Bedrettin Çiftçi'den bir daha haber alınamadığını kaydeden baba Halil ve anne İslim Çiftçi, çocuklarını alabilmek için eyleme katıldıklarını söyledi. Halil Çiftçi, "Oğlum bir miktar harçlık istedi okula gidebilmek için, annesi biraz para verdi, çekti gitti gidiş o gidiş. Oğlum için eyleme geldim" diye konuştu.

Gözyaşları içerisinde evladını isteyen anne İslim Çiftçi ise, "Baba yaşlı ben sakat bir çocuğumda engelli hiçbir yere gidemiyoruz. Evladımız için burada oturacağız 7 yıldır Allah'tan umut kesilmez. Evimiz yıkıldı gidince" şeklinde konuştu.

1992'de Mardin Nusaybin'de kaçırılan Tuncay Oğuz'un geri gelmesi için eyleme katılan kardeşi Raife Taşdelen, ağabeyine çağrıda bulunarak geri gelmesini istediğini kaydetti. Kaçırılırken 19 yaşında olduğunu aktaran Taşdelen, "Ağabeyim 1992'de kayıplara karıştı. Ondan bir daha haber alamadık, terör örgütü yüzünden zorla kaçırıldığını düşünüyoruz. 19 yaşındaydı, gelsin devletimize sığınsın teslim olsun. Onu çok seviyorum, zararsız bir insandır, kandırıldı, dönmesini istiyorum" dedi.

Kaynak: İHA