HDP önündeki eyleme 197'nci günde 3 anne daha katıldı
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HDP önündeki eyleme 197'nci günde 3 anne daha katıldı

HDP önündeki eyleme 197'nci günde 3 anne daha katıldıDİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen aile sayısı, 197'nci günde, 2011 yılında kaçırılan oğlu Savaş (24) için Hakkari'den gelen Piroze Yiğit, 2015 yılında kaybolan oğlu İlhan (23) için...

17.03.2020 15:30 | Son Güncelleme: 17.03.2020 15:35
HDP önündeki eyleme 197'nci günde 3 anne daha katıldı

HDP önündeki eyleme 197'nci günde 3 anne daha katıldı

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen aile sayısı, 197'nci günde, 2011 yılında kaçırılan oğlu Savaş (24) için Hakkari'den gelen Piroze Yiğit, 2015 yılında kaybolan oğlu İlhan (23) için Hakkari'den gelen Zeynep Akdoğan ile 1992'de kaçırılan kızı Kezban (48) için Balıkesir'den gelen Tenzile Dönmez ile birlikte 131 oldu.

Diyarbakır'da oturan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos tarihinde ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, bir gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen Hacire Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde Mehmet Akar, ortaya çıktı. Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere de çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

13 AİLE, EVLADINA KAVUŞTU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran, Necla- Metin Açan çiftinin oğlu Harun Açan, Nizamettin- Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi Birlik, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin ve Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar ve Sait Açar'ın oğlu Haşim, terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim olup, ailelerine kavuştu. Böylece oturma eylemi yapan ailelerden 13'ü, evlatlarına kavuşmuş oldu. Hacire Akar dışındaki 12 aile, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemine devam ediyor.

'OĞLUMU ÇOK ÖZLEDİM'

2011 yılında kaçırılan oğlu Savaş için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önüne Hakkari'den gelen Piroze Yiğit, oturma eylemine katıldı. Gözyaşları dökerek, oğlunu özlediğini anlatan Yiğit, oğluna kavuşmak umuduyla oturma eylemine katıldığını söyledi. Yiğit, "Oğlum sen gelmeden buradan bir yere gitmeyeceğim. Senin yolunu gözlüyoruz. Hepimiz seni çok özledik. Gel devletine sığın, teslim ol" dedi.

'SEN GELMEDEN BURADAN BİR YERE DE GİTMEYECEĞİM'

Hakkarili Zeynep Akdoğan, 2015 yılında kaçırılan oğlu İlhan için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önene gelerek oturma eylemindeki yerini aldı. Oğlunu yolunu gözlediğini anlatan Akdoğan, "Evladım, senin yolunu gözlüyoruz. Ne olursun kaç gel. Sen gelmeden buradan bir yere de gitmeyeceğim" diye konuştu.

'28 YILDIR SENİN HASRETİNLE YAŞIYORUM'

1992 yılında Samsun'un Çarşamba ilçesinde 1 Mayıs kutlamaları için gittiği Ankara'da kaybolan ve daha sonra terör örgütü PKK'ya katıldığı anlaşılan hemşire kızı Kezban için Balıkesir'den gelen Tenzile Dönmez, kızına seslenerek, teslim olması için çağrıda bulundu. 28 yıldır kızının hasretiyle yaşadığını anlatan Dönmez, "Kızım, ceza yok. Bu senin ve arkadaşların için iyi bir fırsat. Kaçın gelin devletine sığın. 28 yıldır senin hasretinle yaşıyorum. Artık dayanacak gücüm kalmadı" dedi.

HDP önündeki eyleme 197'nci günde 3 anne daha katıldı

Kaynak: DHA

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HDP önündeki eyleme 197'nci günde 3 anne daha katıldı

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