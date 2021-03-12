HDP önündeki eylemde acılı babadan kararlı duruş
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

HDP önündeki eylemde acılı babadan kararlı duruş

12.03.2021 11:20 | Son Güncelleme: 12.03.2021 11:37
HDP önündeki eylemde acılı babadan kararlı duruş

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerden Celil Begdaş'ın oğlunun konuşması terör yanlısı bir internet sitesinde yayınlandı.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerden Celil Begdaş'ın oğlunun konuşması terör yanlısı bir internet sitesinde yayınlandı. Oğlunun zorla konuşturulduğunu belirten acılı baba Begdaş, evladı gelmeden eylemden vazgeçmeyeceğini söyledi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 557'nci gününde de devam ediyor. Diyarbakır'da oturan inşaat işçisi Celil Begdaş'ın 2019 yılı Ramazan ayının ilk günü olan 5 Mayıs'ta ortadan kaybolan oğlu Yusuf (16) dün terör örgütü PKK'ya yakın sitelere ailesinin çadır önünden kalkmasını istediğini belirten bir konuşma yaptı.

Sabah saatlerinde eylem yaptıkları HDP il binası önünde gözyaşları içerisinde oturma eylemine devam eden acılı baba Begdaş, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada oğlunun Kürtçe bilmediğini ve zorla konuşturulduğunu aktararak, çadırı terk etmeyeceğini söyledi. Begdaş, "Ben bugüne kadar oğlumu HDP binasından götürmüşler dedim, kimse bana inanmıyordu, oğlumun buradan gitmediğini söylüyorlardı. Bundan 2 gün önce Nurettin Demirtaş bir açıklama yaptı, ailelerin buradan kalkmasını, uçakların bomba atmamasını söyleyerek bizi çocuklarımızla görüştüreceklerini söyledi. Akabinde bir gün üzerinden geçti oğlumu çıkartılar. Benim oğlum Kürtçe bilmiyordu, çat pat konuşuyor, oğlumu zorla konuşturdular belli. Oğluma babasının oradan kalkmasını söyletmişler. Ben de buradan kalkmayacağımı tekrar ediyorum. Ancak oğlum geldiği zaman kalkarım. Oğlumu zorla konuşturdular, bir de bana söz verdiler oğlumu gönderecekler diye, hani söz. Yalan çıktı, beni kandırdılar. Benim oğlumun sözleri değil, zorla konuşturdular. Oğlum kesinlikle Kürtçe bilmiyordu. Ben buradan oğlum gelene kadar kalkmayacağım" dedi. - DİYARBAKIR

HDP önündeki eylemde acılı babadan kararlı duruş
HDP önündeki eylemde acılı babadan kararlı duruş
HDP önündeki eylemde acılı babadan kararlı duruş
HDP önündeki eylemde acılı babadan kararlı duruş
HDP önündeki eylemde acılı babadan kararlı duruş

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Akif Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Prens Harry Hakan Yılmaz Ayşegül Çınar Yılmaz Erdoğan
Spor Can Bartu Mesut Özil Aykut Kocaman Mustafa Cengiz Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Cinayet
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: HDP önündeki eylemde acılı babadan kararlı duruş - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2021 12:06:17. #1.14#
title