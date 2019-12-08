HDP önündeki eylemde 97'nci gün

08.12.2019 12:45 | Son Güncelleme: 08.12.2019 12:45

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen aileler, HDP il binası önündeki oturma eylemini 97'nci günde de sürdürüyor. 5 yıl önce lise 3'üncü sınıf öğrencisiyken PKK'lı teröristler tarafından kaçırıldığını belirttiği kızı Hayal için Ağrı'nın Hamur ilçesinden gelen Süheyla Demir, evladını almadan HDP önünden ayrılmayacağını söyledi.

Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, 1 gün sonra partinin Diyarbakır binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere de çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın HDP il binası önünde başlattığı eylemle çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP önünde oturma eylemine başladı. HDP binası önünde oturan 58 aile, soğuk ve yağışlı havadan etkilenmemeleri için hayırseverler tarafından tahsis edilen çadırdaki bekleyişlerini 97'nci günde de sürdürüyor.

'EVLADIMI ALMADAN KALKMAYACAĞIM'

2014'te lise 3'üncü sınıf öğrencisiyken PKK'lı teröristler tarafından kaçırıldığını belirttiği kızı Hayal için Ağrı'nın Hamur ilçesinden gelerek 3 Ekim'den bu yana oturma eylemi yapan Süheyla Demir, çözüm bulunması için yetkililere çağrıda bulundu. Demir, kızına kavuşmadan oturma eyleminden vazgeçmeyeceğini belirterek, "Ağrı'dan gelip kızım için eyleme katıldım. 97 gündür burada oturuyoruz, oturmaya da devam edeceğiz. Biz evlatlarımızı almadan buradan kalkmamaya kararlıyız. Bize bir şey söyleyen olmadı, bir yerden, bir haber de gelmedi. Artık istiyoruz ki; bir çözüm bulsunlar. Günlerdir bekliyoruz, havalar soğudu. Küçük çocuğum var yanımda, o yüzden biraz zorlanıyorum. Yetkililerden bize bir çözüm bulmalarını istiyoruz. 97 gündür bir umutla bekliyoruz, inşallah umudumuz boşa çıkmaz" dedi.

Kaynak: DHA