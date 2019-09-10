Hdp önündeki eylemde 8'inci gün; aile sayısı 20 oldu (4)

10.09.2019 16:14

GAZİ VE ŞEHİT YAKINLARINDAN AİLELERE DESTEK ZİYARETİ

Diyarbakır'da, HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eyleminin 8'inci gününde ailelere destek ziyaretleri devam ediyor. Türkiye Gaziler ve Şehit Aileler Vakfı, şehit yakını ve gazilerden oluşan 60 kişilik bir grupla eylemdeki aileleri ziyaret etti. Gazi ve şehit yakınları, ailelere beyaz şal taktı.

'TÜM TÜRKİYE SİZİN ACINIZI PAYLAŞIYOR'

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileler Vakfı Genel Başkanı Lokman Aylar, kentte başlayan bu eylemin diğer illerde yaşayan oğulları, evlatları zorla dağa kaçırılan ailelere örnek olmasını istediklerini söyledi. Herkesin bu ailelerin yaptığı eyleme destek olması gerektiğini ifade eden Aylar, "Bizim canımızsınız. Kürdü, Türkü aynıyız, biz komşu değiliz kardeşiz artık, etle tırnak gibiyiz, ayrılamayız, hep beraberiz, biriz. İnşallah bu toprakları, bu vatanı terörden, PKK'dan temizleyeceğiz, bunlara destek verenleri hep beraber lanetleyeceğiz. Bakın evlatlarınız zorla dağa götürdüler, evladınızı yıllardır göremiyorsunuz. Bunun acısı büyük bir acıdır, mezarı olsa gider dua edersiniz, teselli olursunuz ama göremeyince, olmayınca, dağa çıkarılınca tabii ki göremiyorsunuz. Zenginlerin evlatları lüks otellerde, okullarda kolejlerde okuyor ama fakirin fukaranın yani sizlerin çocuklarını dağlara kaçırıyorlar, mağaralarda yaşamaya mahkum ediyorlar, bu adalet değil, bu temsil noktası değil, hiçbir şekilde bunu biz kabul etmiyoruz. Diyarbakır'da başlayan bu güzel uygulamanın tüm illerdeki oğulları, evlatları zorla dağa kaçırılan ailelere örnek olmasını istiyoruz. Herkesin başkaldırmasını istiyoruz. Tüm Türkiye sizin acınızı paylaşıyor çünkü terörden hepimiz çektik, hep beraber çektik bu eziyeti, bu sıkıntıyı hep beraber yaşadık" dedi.

Kaynak: DHA