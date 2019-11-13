HDP önündeki eylemde 72'nci gün

13.11.2019 11:39 | Son Güncelleme: 13.11.2019 11:39

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 56 aile, HDP il binası önündeki oturma eylemini 72'nci günde de sürdürüyor. 5 yıl önce İstanbul'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılıp Suriye'ye götürüldüğü iddia edilen oğlu Ömer (24) için oturma eylemi yapan Salih Gökçe, "Ben ölüsüne de razıyım. 72 gündür burada bekliyoruz. Zannetmesinler ki biz gideceğiz. Ben kapıyı kilitledim. Gerekirse burada bir ev kiralarım" dedi.

Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in (21) HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, 1 gün sonra, partinin Diyarbakır binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP önünde oturma eylemine başladı. 56 aile, oturma eylemini 72'nci günde de sürdürdü.

Kaynak: DHA