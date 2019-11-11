HDP önündeki eylemde 70'inci gün

11.11.2019 11:22 | Son Güncelleme: 11.11.2019 11:22

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 56 aile, HDP il binası önündeki oturma eylemini 70'inci günde de sürdürdü. Tunceli'nin Pülümür ilçesinde 2015 yılında PKK'lı teröristler tarafından kaçırılan asker oğlu Adil Kabaklı (24) için oturma eylemini sürdüren Cennet Kabaklı, çocukları kaçırılan diğer anne babalara seslenerek, eyleme katılmalarını istedi.

Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in (21) HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, 1 gün sonra, partinin Diyarbakır binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP önünde oturma eylemine başladı. Eylem, 70'inci günde 56 aile tarafından devam ettiriliyor.

Kaynak: DHA