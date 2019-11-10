HDP önündeki eylemde 69'uncu gün

10.11.2019 12:26 | Son Güncelleme: 10.11.2019 12:26

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını belirttikleri çocuklarının bulunmasını isteyen 56 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini 69'uncu günde de sürdürdü.

Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in (21) HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, 1 gün sonra, partinin Diyarbakır binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP önünde oturma eylemine başladı. Eylem, 69'uncu günde de 56 aile tarafından sürdürüldü.

Kaynak: DHA