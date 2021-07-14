HDP ÖNÜNDEKİ EYLEMDE 681'İNCİ GÜN; AİLE SAYISI 233 OLDU
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HDP ÖNÜNDEKİ EYLEMDE 681'İNCİ GÜN; AİLE SAYISI 233 OLDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen aileler, HDP binası önündeki oturma eylemini 681'inci günde de sürdürdü.

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen aileler, HDP binası önündeki oturma eylemini 681'inci günde de sürdürdü. Aile sayısı, 2014'te Burdur'da üniversitede okuduğu sırada 20 yaşındayken kaçırılan İbrahim Halil'in Gaziantep'in Nizip ilçesinden gelen babası Talip ve annesi Semra Küçük'ün katılmasıyla 233 oldu.

Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, 2 yıl önce 21 Ağustos'ta kayboldu. Oğlunun teröristler tarafından dağa kaçırıldığını düşünen Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Hacire Akar'ın almadan gitmeyeceğini söylediği oğlu Mehmet Akar, eylemin 3'üncü gününde ortaya çıktı. Akar, eylemine son verdi, Mehmet Akar ise mahkemece ev hapsine çarptırıldı. Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın oğluna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen, çocukları kayıp aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı. 681 gündür devam eden eylemde Hacire Akar'ın yanı sıra en son Fatma Akkuş'un kızı Songül Akkuş'un teslim olmasıyla çocuklarına kavuşan aile sayısı, 25'e yükseldi.

'OĞLUM TÜRK ASKERLERİNE TESLİM OLSUN'

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü'nde okuduğu sırada terör örgütü PKK tarafından kaçırılan İbrahim Halil'in Gaziantep'te yaşayan babası Talip ve annesi Semra Küçük, HDP il binası önündeki evlat nöbetine katıldı. Talip Küçük, oğlunun bulunması için evlat nöbetine katıldığını belirterek, "Oğlumun bulunması için buraya geldim. Oğlumun şu an Irak'ta olduğunu düşünüyorum. Telefonla bir kere görüştük. 'Beni merak etmeyin' dedi ve kendisinden telefonu aldılar. Oğlum beni duyuyorsa eğer Türk askerlerine teslim olsun. Bize dönsün, HDP'nin götürdüğünü biliyoruz ve ondan istiyoruz. İki gözünün de görmesi yüzde 20. Sınavları bitince ameliyat olacaktı ama sınavlar bitince oğlumuzdan haber alamadık" dedi.

'TEDAVİ GÖRÜYORUM, ÖLMEDEN OĞLUMU GÖRMEK İSTİYORUM'

Anne Semra Küçük ise gözyaşlarıyla oğluna teslim olması için çağrıda bulunarak, "7 yıldır görmüyorum. Sesini duymadım, ben rahatsızım. Tedavi görüyorum. Ölmeden oğlumu görmek istiyorum. Sesimi duyuyorsan eğer oğlum çık, gel. Her şekilde seni kabul ediyorum. Ben oğlumu istiyorum onu almadan gitmeyeceğim" diye konuştu.

HDP ÖNÜNDEKİ EYLEMDE 681'İNCİ GÜN; AİLE SAYISI 233 OLDU
HDP ÖNÜNDEKİ EYLEMDE 681'İNCİ GÜN; AİLE SAYISI 233 OLDU
HDP ÖNÜNDEKİ EYLEMDE 681'İNCİ GÜN; AİLE SAYISI 233 OLDU
HDP ÖNÜNDEKİ EYLEMDE 681'İNCİ GÜN; AİLE SAYISI 233 OLDU
HDP ÖNÜNDEKİ EYLEMDE 681'İNCİ GÜN; AİLE SAYISI 233 OLDU
HDP ÖNÜNDEKİ EYLEMDE 681'İNCİ GÜN; AİLE SAYISI 233 OLDU
HDP ÖNÜNDEKİ EYLEMDE 681'İNCİ GÜN; AİLE SAYISI 233 OLDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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