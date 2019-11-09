HDP önündeki eylemde 68'inci gün

09.11.2019 11:05 | Son Güncelleme: 09.11.2019 11:06

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 56 aile, HDP il binası önündeki oturma eylemini 68'inci günde de sürdürdü. 2015 yılında Diyarbakır'ın Lice ilçesinde, PKK'lı teröristler tarafından kaçırılan oğlu Vedat Kaya için oturma eylemine katılan anne Emine Kaya, oğlunun serbest bırakılması için HDP'nin PKK'ya çağrıda bulunması gerektiğini ancak bunu yapmadıklarını söyledi.

Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in (21) HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, 1 gün sonra, partinin Diyarbakır binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP önünde oturma eylemine başladı. Eylem, 68'inci günde de 56 aile tarafından sürdürüldü.

Kaynak: DHA