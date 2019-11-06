HDP önündeki eylemde 65'inci gün; 'Sadece ciğerimizin bir parçasını istedik'

06.11.2019 11:23 | Son Güncelleme: 06.11.2019 11:23

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerin bekleyişi 65'inci günde de devam ediyor. 2014 yılında öğrenim gördüğü ortaokulun önünden kaçırılan oğlu Tuncay Bingöl için oturma eylemini sürdüren Fatma Bingöl, "Oğlum ortaokul 2'nci sınıf öğrencisiydi. Çocuğu dağa kaldırdılar. 14 yaşındaydı. Biz evlatlarımızı bekliyoruz. Kimseden mal istemedik, mülk istemedik. Sadece ciğerimizin bir parçasını istedik" dedi.

Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in (21) HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, 1 gün sonra, partinin Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP önünde oturma eylemine başladı. 55 aile, 65'inci günde de eylemlerini sürdürüyor.

Kaynak: DHA