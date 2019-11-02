HDP önündeki eylemde 61'inci gün

02.11.2019 11:35

DİYARBAKIR'da, PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerin bekleyişi 61'inci günde de devam etti. Usta birliğine giderken Tunceli'nin Pülümür ilçesinde kaçırılan asker oğlu Adil Kabaklı (24) için oturma eylemine katılan anne Cennet Kabaklı, "Bıraksınlar artık, yeter. Özledik. Bir anne olarak dayanacak gücüm kalmadı" dedi.

Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in (21) HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, 1 gün sonra, partinin Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP önünde oturma eylemine başladı. 55 aile, 61'inci günde de eylemlerine devam etti.

Kaynak: DHA