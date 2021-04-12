HDP önündeki eylemde 588'inci gün; aile sayısı 226 oldu

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen ailelerin HDP binası önündeki oturma eylemi, 588'inci gününde sürüyor.

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen ailelerin HDP binası önündeki oturma eylemi, 588'inci gününde sürüyor. Aile sayısı, 2014'te 24 yaşında memurken Van'dan kaçırılan kız kardeşi Dilan Basir için gelen Hülya Bayar ile 226 oldu.

Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, 21 Ağustos 2019'da ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP'nin Diyarbakır'daki binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

EVLADINA KAVUŞAN AİLE SAYISI 24 OLDUHacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin, FahrettinMeryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan, Fattah-Perihan Kaya çiftinin oğlu Cuma, Safiye-Mehmet Emin Coşkun çiftinin oğlu İbrahim Coşkun, Mehmet-Keziban Yalçın çiftinin kızları Yasmin ve evlat nöbetinde olmayan 3 ailenin çocukları ile en son Selma Han'ın oğlu Onur'un da teslim olmasıyla evlatlarına kavuşan aile sayısı 24 oldu.'DÜĞÜN HAZIRLIKLARI YAPIYORDU'2014 yılında 24 yaşında Van 100'üncü Yıl Üniversitesi'nde memur olarak görev yaptığı sırada teröristler tarafından kandırılarak dağa kaçırılan kız kardeşi Dilan Basir için gelen ablası Hülya Bayar'ın HDP il binası önündeki evlat nöbetine katılmasıyla aile sayısı 588'inci günde 226 oldu. Kardeşine teslim olması için çağrı yapan Bayar, "Ben de kız kardeşime kavuşmak istiyorum. Beni görüyorsan ve duyuyorsan lütfen gel. Bir ailen var, annen var. Kapımız sana her zaman açık. Ne olur gel devletine teslim ol. Van'da üniversitede memurdu. Oradan kandırılıp götürüldü. Kız kardeşim nişanlıydı, düğün hazırlıkları yapıyordu. Bir defa iletişime geçtik. Annem onu görmek için kaç defa Irak'a gitti. Göstermediler. En son bir defa gösterdiler. Ben kız kardeşimle konuştum. Ne olur dön evine, gel dedim. 'Abla beni seviyorsan, bana gel deme' dedi. Çünkü orada konuşamıyorlar. Tehdit altındalar" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Emrah KIZIL