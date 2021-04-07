HDP önündeki eylemde 583'üncü gün; aile sayısı 224 oldu

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen ailelerin HDP binası önündeki oturma eylemi, 583'üncü günde de sürüyor.

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen ailelerin HDP binası önündeki oturma eylemi, 583'üncü günde de sürüyor. 2018'de, 25 yaşında üniversite öğrencisiyken Diyarbakır'da kaçırılan kardeşi Ensari Karaşan için gelen Hayriye Akyüz ve 2017 yılında 27 yaşındayken kaçırılan oğlu İdris Yakut için Batman'dan gelerek oturma eylemine katılan Süphiye Yakut ile aile sayısı 224 oldu.

Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, 21 Ağustos 2019'da ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP'nin Diyarbakır'daki binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

EVLADINA KAVUŞAN AİLE SAYISI 24 OLDUHacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin, FahrettinMeryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan, Fattah-Perihan Kaya çiftinin oğlu Cuma, Safiye-Mehmet Emin Coşkun çiftinin oğlu İbrahim Coşkun, Mehmet-Keziban Yalçın çiftinin kızları Yasmin ve evlat nöbetinde olmayan 3 ailenin çocukları ile en son Selma Han'ın oğlu Onur'un da teslim olmasıyla evlatlarına kavuşan aile sayısı 24 oldu.'DÜŞMAN KAPISINDAYIZ'HDP binası önünde evlat nöbetinin 583'üncü gününde aile sayısı 224 oldu. 2018'de 25 yaşında Dicle Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği son sınıf öğrencisiyken terör örgütü PKK tarafından kaçırılan kardeşi Ensari Karaşan için Diyarbakır'dan gelen Hayriye Akyüz, kardeşine dönmesi için çağrıda bulanarak şunları söyledi: "Kardeşim 2018 yılında üniversite okurken HDP tarafından kandırılıp örgüte gönderilmiş. O günden bu yana kendisinden haber alamadık. Burada evlat nöbeti turan aileleri televizyonda gördüm, defalarca gelip destek verdim onlara, şimdi de onlara katıldım. Kardeşim beni görüyorsa ona seslenmek istiyorum, Ensari, ne olursun Allah rızası için önce Allah için sonra kendin için dön gel. Anneni düşün, hepimiz bir tarafa, annen için sen bir tarafaydın. Annen çok hasta, o yaşlı haliyle onu getirip bu kapıda ağlatma. Evlat insanı düşman kapısına götürür derlerdi, bu gerçekmiş. Bizi düşman kapısına getirdi. Beni görüyorsan duyuyorsan sesime ses ver. Allah'ın affetmeyeceği günahlara girme."'KİMSEM YOK, OĞLUMU İSTİYORUM, ONU ÇOK ÖZLÜYORUM'

2017'de 27 yaşındayken kaçırılan oğlu İdris Yakut için Batman'dan gelerek oturma eylemine katılan Süphiye Yakut ise gözyaşları içinde kimsesiz olduğunu ve oğlunu kavuşmak istediğini söyledi. Yakut, "Gittiğinden beri ondan hiç haber alamadım. Örgüte katıldığını duydum. Allah onları kahretsin. Benim hiç kimsem yok, tekim, oğlumu çok özlüyorum. Bana 'seni çok seviyorum ana' diyordu, ben oğlumu istiyorum. Gel eve oğlum. Hastayım ve senden başka hiç kimsem yok oğlum. Oğlumu PKK ve HDP'den istiyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Mucahit CEYLAN