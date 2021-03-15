Son dakika! DİYARBAKIR HDP önündeki eylemde 560'ıncı gün; aile sayısı 217 oldu

Son dakika habere göre HDP önündeki eylemde 560'ıncı gün; aile sayısı 217 olduDİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen ailelerin HDP binası önündeki oturma eylemi, 560'ncı günde de sürüyor.

HDP önündeki eylemde 560'ıncı gün; aile sayısı 217 oldu

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen ailelerin HDP binası önündeki oturma eylemi, 560'ncı günde de sürüyor. Aile sayısı, 2019 yılında İstanbul Havalimanı'nda çalışırken 27 yaşında terör örgütü PKK tarafından kaçırılan oğlu Remzi için Batman'dan gelen Besra Sayar'ın katılımıyla 217 oldu.

Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, 21 Ağustos 2019'da ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP'nin Diyarbakır'daki binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

EVLADINA KAVUŞAN AİLE SAYISI 24 OLDU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin, Fahrettin- Meryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan, Fattah-Perihan Kaya çiftinin oğlu Cuma, Safiye-Mehmet Emin Coşkun çiftinin oğlu İbrahim Coşkun, Mehmet-Keziban Yalçın çiftinin kızları Yasmin ve evlat nöbetinde olmayan 3 ailenin çocukları ile en son Selma Han'ın oğlu Onur'un da teslim olmasıyla evlatlarına kavuşan aile sayısı 24 oldu.

'OĞLUMU HDP VE PKK'DAN İSTİYORUM'

2019 yılında İstanbul Havalimanı'nda çalışırken terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Remzi Sayar'ın Batman'da yaşayan annesi evlat nöbetine katılmasıyla HDP il binası önündeki eyleme katılan ailesi sayısı 217 oldu. Oğlunun kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Besra Sayar, "Oğlum çalışıyordu. Bir süre sonra ondan haber alamadık kendisinden. Oğlumu HDP ve PKK'dan istiyorum. Oğlum gelsin artık" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı