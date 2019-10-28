28.10.2019 23:46

HDP önündeki eylemde 56'ncı gün (2)

AİLELERDEN HDP'YE SUÇ DUYURUSU

Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia ettikleri çocukları için oturma eylemi yapan aileler, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı'na takılan güvenlik kameralarının kendilerini ve ziyarete gelenleri kaydettiğini gerekçe göstererek Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Aileler, kendilerine yönelik yapılan sözlü ve fiziki saldırılar nedeniyle de HDP Diyarbakır milletvekilleri Remziye Tosun ve Saliha Aydeniz'den şikayetçi oldu.

Oğlu Tuncay Bingöl'ün 5 yıl önce 14 yaşındayken dağa kaçırıldığını iddia ederek oturma eylemini sürdüren Şevket Bingöl ve İstanbul'da polis memuruyken, Muş'ta kardeşinin düğün konvoyuyla memleketine dönerken Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yol kesen PKK'lı teröristler tarafından kaçırılan oğlu Vedat Kaya (28) için oturma eylemi yapan Şeyhmus Kaya, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na kameraların kaldırılması ve kendilerine yönelik yapılan sözlü ve fiziki saldırılar nedeniyle HDP Diyarbakır milletvekilleri Remziye Tosun ve Saliha Aydeniz hakkında şikayette bulundu. Suç duyurusuna ilişkin açıklamada bulunan Şevket Bingöl, oturma eylemine başladıkları günlerde HDP binasında bulunan eski kameraların söküldüğünü ve o kameralarda çocuklarının görüntüsünün yer aldığını iddia ederek, yeni takılan kameralarla çekilen fotoğraf ve görüntülerinin nereye gönderildiğini bilmediklerini belirtti. Bingöl, eylemlerine destek için gelen ziyaretçilerinin olduğunu ancak kameraların takılmasından dolayı, ziyaretçilerin rahatsız olduklarını ve korktuklarını söyledi.

Suç duyurusunda bulunan Şeyhmus Kaya ise takılan kameralarda ses kayıt özelliğinin de olduğunu belirterek, çekilen görüntülerin hem kendilerini hem de kendilerini ziyarete gelenleri endişelendirdiğini söyledi. Görüntülerin Irak'ın kuzeyindeki Kandil Dağı'ndaki terör örgütünün kampına gönderildiğini iddia eden Kaya, HDP milletvekilleri Remziye Tosun ile Saliha Aydeniz hakkında da kendilerine yönelik hakaret ve fiziki saldırı gerekçesiyle suç duyurusunda bulunduğunu belirtti. Ailelerin suç duyurusu üzerine Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: DHA