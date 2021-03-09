HDP önündeki eylemde 554'üncü gün; aile sayısı 214 oldu (2)

BAĞLAR BELEDİYE BAŞKANI BEYOĞLU'NDAN AİLELERE ZİYARET

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde evlat nöbetini sürdüren ailelere ziyaretler sürüyor. Diyarbakır'ın Bağlar Belediye Başkanı AK Partili Hüseyin Beyoğlu, ailelere destek ziyaretinde bulundu. Ziyarette evlat nöbetindeki ailelerin eyleminin önemini anlatan Beyoğlu, mücadelelerinin yanında yer aldıklarını söyledi. Beyoğlu, "83 milyon olarak bir ve bütünüz. Hiç birimizin diğerinden farkı yok. Duygularımız bir, dualarımız bir, gönüllerimiz bir. Güçlü bir ülkemiz ve liderimiz var. Devletimiz bütün imkanıyla vatandaşlarının yanındadır. Tıpkı annelerimizin haklı eylemlerinde olduğu gibi. Annelerimiz bütün dünyaya çok güzel mesaj veriyor. 13-14 yaşındaki çocukları dağa kaçırarak, devlet düşmanlığı aşılayarak bir yere varılmaz. PKK'ya seslenerek yanlış yolda olduklarını dile getiriyorlar. Eli kalem tutması gereken evlatları annelerinden kopararak bir sonuç elde edemezsiniz. Gelebilecekleri yer yine Türkiye'dir. PKK tarafından dağa kaçırılan çocuklara sesleniyorum, terörün kirli emellerine alet olmayın, ülkenize gelin ve annelerinizin hasretine son verin" dedi.

Aileler de kendilerine destek ziyaretinde bulunan Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'na teşekkür etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı