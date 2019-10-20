HDP önündeki eylemde 48'inci gün

20.10.2019 11:33

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını belirttikleri çocuklarının bulunmasını isteyen 55 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini 48'inci günde de sürdürdü. PKK'lı teröristlerce 2014'te, lise 3'üncü sınıf öğrencisiyken, kaçırıldığını iddia ettiği kızı Hayal için 3 Ekim'den beri eylemde olan Süheyla Demir, Hacire Akar'ın, oğlu Mehmet'i evlendirilmesine sevindiğindi söyledi. Demir, "İnşallah darısı bizim çocukların başına; biz de çocuklarımıza kavuşuruz, onların o mutlu gününü biz de görürüz" dedi.

Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in (21) HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, 1 gün sonra, partinin Diyarbakır binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP önünde oturma eylemine başladı. Eylem, 48'inci günde de 55 aile tarafından sürdürüldü.

Kaynak: DHA