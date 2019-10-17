HDP önündeki eylemde 45'inci gün (2)

17.10.2019 19:26

SAĞANAĞA RAĞMEN EYLEMİ SÜRDÜRDÜLER

Diyarbakır'da, HDP il binası önündeki aileler, sağanağa rağmen kayıp çocukları için oturma eylemini sürdürdü. Ağrı'nın Hamur ilçesinden gelerek, 2014'te lise 3'üncü sınıf öğrencisiyken, PKK'lı teröristler tarafından kaçırıldığını iddia ettiği kızı Hayal için 3 Ekim'de oturma eylemine katılan Süheyla Demir, yağmur ve fırtınada eylemini sürdürdü. Demir, "Gördüğünüz gibi yağmur altındayız. Bu bizim umurumuzda değil, bizi hiç kimse yıldıramaz. İnşallah onları alt edeceğiz. Çocuklarımızı almadan da buradan gitmeyiz. Yağmur, kar, kış demeden bekliyoruz" dedi.

Annelerden kanser hastası Ayşegül Biçer ise 10 ay önce HDP'liler aracılığıyla terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia ettiği tek oğlu Mustafa (18) için 3 Eylül'den beri oturma eylemini sürdürdüğünü anlatarak, "Yağmur da kış da dinlemeyeceğiz. Çocuklarımız gelmeden buradan kalkmayacağız. Kararlıyız, sonuna kadar buradayız. Artık evlatlarımızı geri göndersinler. Çocuklarımızın orada ne şekilde olduğunu bilmiyoruz. Bizim burada ıslanmamız çok önemli değil, evlatlarımıza canımızı feda ederiz" diye konuştu.

Kaynak: DHA