Hdp önündeki eylemde 42'nci gün

14.10.2019 16:19

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını belirttikleri çocuklarının bulunmasını isteyen 54 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini 42'nci günde de sürdürdü. PKK'lı teröristlerce 4 yıl önce kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Özkan (19) için eylemde olan Süleyman Aydın, 'Barış Pınarı Harekatı'nı desteklediklerini belirterek, PKK'nın kökünün kurutulmasını istediklerini söyledi.

Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in (21) HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, 1 gün sonra, partinin Diyarbakır binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP önünde oturma eylemine başladı. Eylem, 42'nci günde de 54 aile tarafından sürdürüldü.

Kaynak: DHA