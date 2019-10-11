Hdp önündeki eylemde 39'uncu gün

11.10.2019 13:00

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını belirttikleri çocuklarının bulunmasını isteyen 54 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini 39'uncu günde de sürdürdü. PKK'lı teröristlerce kaçırıldığını belirttiği yeğeni Emrah Avunan (24) için 13 Eylül'de oturma eylemine başlayan Bingöllü Muhittin Avunan, 'Barış Pınarı Harekatı'nı desteklediklerini söyleyerek, "Devletimize diyoruz ki 'Biz sizin yanınızdayız'. İnşallah devletimiz, terör örgütünün kökünü kazıyacaktır" dedi.

Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in (21) HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, 1 gün sonra, partinin Diyarbakır binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP önünde oturma eylemine başladı. Eylem, 39'uncu günde de 54 aile tarafından sürdürüldü.

Kaynak: DHA