HDP önündeki eylemde 377'nci gün DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 145 ailenin, HDP il binası önündeki oturma eylemi, 377'nci günde de devam ediyor.

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 145 ailenin, HDP il binası önündeki oturma eylemi, 377'nci günde de devam ediyor. 5 yıl önce 19 yaşındayken İstanbul'dan kaçırılan oğlu Tuncay için eşiyle birlikte oturma eylemi yapan Şevket Bingöl, oğlu için HDP il binasının kapısında beklediğini belirterek, HDP'lilerin kendilerinden kaçtıklarını söyledi.

Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos günü ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, bir gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, bina önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül 2019 günü HDP il binası önünde oturma eylemi başlattı.

16 AİLE EVLATLARINA KAVUŞTUHacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan daha önce örgütten kaçıp, teslim oldu. Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin'in de teslim olmasıyla evlatlarına kavuşan aile sayısı 16'ya yükseldi. Koronavirüs salgını nedeniyle ailelerden bazıları evlerinde bazıları ise HDP il binası önünde kurulan çadırda, sosyal mesafe kuralına uyarak eylemi sürdürüyor.'ÇOCUKLARIMZI ALMADAN GİTMEYECEĞİZ'İstanbul Arnavutköy'de 2014'te 'Bana iş buldular, işe gidiyorum' diyerek evden çıkıp, dönmeyen oğulları Tuncay için eşi Fatma Bingöl ile birlikte 13 Eylül'de İstanbul'dan gelip, oturma eylemine katılan Şevket Bingöl, çocuklarını almadan buradan gitmeyeceklerini belirterek, oğluna kaçıp teslim olması için çağrıda bulundu. Bingöl şöyle konuştu: "377 gündür burada bekliyorum ama HDP'den herhangi bir açıklama bize gelmiyor. Biz de Kürdüz, bu çocukların hepsi Kürt ailelerin çocukları ama HDP bir gelip demedi 'siz niye HDP kapısında oturuyorsunuz' diye. Bizden kaçıyorlar. Biz bunlardan çocuklarımızı istiyoruz. 377 sene de geçse biz beklemeye devam edeceğiz. Meclis'te tüm milletvekillerine sesleniyorum, bize bir el atsınlar, Allah rızası için bize yardımcı olsunlar. Artık yeter. HDP ve PKK'dan çocuklarımızı alsınlar. Allah Cumhurbaşkanımız ve İçişleri Bakanımızdan razı olsun, duyarlı insanlardır, bizim durumumuza el attılar, bizi her zaman dile getiriyorlar, dertlerimize derman oluyorlar. Biz çocuklarımızı bunlardan almadan gitmeyeceğiz. Çocuğuma çağrım var; Tuncay oğlum beni duyuyorsan, görüyorsan nerede Türk Askeri, Türk Polisi görürsen kaç teslim ol. Bak işkence yok, ceza yok, teslim ol seni alıp götüreyim. Onlara inanma ve güvenme, bunların yalanlarına uyma"

Kaynak: DHA