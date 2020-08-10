HDP önündeki eylemde 343'üncü gün
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HDP önündeki eylemde 343'üncü gün

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 142 ailenin HDP il binası önündeki oturma eylemi, 343'üncü günde de devam ediyor.

HDP önündeki eylemde 343'üncü gün
10.08.2020 16:16 | Son Güncelleme: 10.08.2020 16:30

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 142 ailenin HDP il binası önündeki oturma eylemi, 343'üncü günde de devam ediyor. Teröristler tarafından 4 yıl önce, 15 yaşındayken kaçırılan oğlu Özkan için eylemini sürdüren Süleyman Aydın, 343 gündür HDP il binası önünde olduklarını ifade ederek, "Hepimiz burada, çocuklarımızı istiyoruz" dedi.

Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, bir gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.15 AİLE, EVLADINA KAVUŞTUHacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan örgütten kaçıp, güvenlik güçlerine teslim oldu. Son olarak Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan da PKK'nın elinden kaçıp, teslim oldu. Böylelikle oturma eylemine katılıp, evlatlarına kavuşan aile sayısı 15'e ulaştı.142 aile, sosyal mesafe ve maske kuralına uyarak eylemini sürdürüyor.'HDP VE PKK EYLEMİMİZDEN ÇOK RAHATSIZ OLUYOR'

Diyarbakır'da 4 yıl önce terör örgütü tarafından kaçırılan oğlu Özkan için eylemini sürdüren Süleyman Aydın, evlat nöbetine devam ettirmeye kararlı olduklarını belirtti. Aydın, "Bu eylemi sürdürmekte kararlıyız. HDP 5 yıl önce oğlumu PKK'ya teslim etti. 5 yıldır oğlumdan haber almamışım. Yaşayıp, yaşamadığını bilmiyorum. HDP ve PKK eylemimizden çok rahatsız oluyor. Eğer gerçekten rahatsız oluyorsanız, gönderin çocuklarımızı, burayı terk edelim. 14 veya 15 yaşındaki çocukları dağa gönderiyorsunuz. Bu çocukların ailelerinin kapınıza geleceğini bilmiyor musunuz? Hepimiz burada çocuklarımızı istiyoruz. 343 gündür buradayız, İnsan Hakları Derneği ziyaret etmedi. Bunlara karşı olmanız lazımdı. Bu çocukları zorla dağa göndermişler neden bizim ağzımızdan duymuyorsunuz bunları" dedi.


Kaynak: DHA

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