HDP önündeki eylemde 340'ıncı gün, aile sayısı 142 oldu
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HDP önündeki eylemde 340'ıncı gün, aile sayısı 142 oldu

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen ailelerin HDP il binası önündeki oturma eylemi, sosyal mesafe kuralına uyularak, 340'ıncı günde de sürdü.

HDP önündeki eylemde 340'ıncı gün, aile sayısı 142 oldu
07.08.2020 12:36 | Son Güncelleme: 07.08.2020 12:40

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen ailelerin HDP il binası önündeki oturma eylemi, sosyal mesafe kuralına uyularak, 340'ıncı günde de sürdü. Hakkari ve Diyarbakır'dan 2 ailenin daha gelmesiyle oturma eylemindeki aile sayısı 142'ye yükseldi. 2 aile, tedbir amaçlı yapılacak Covid-19 testi sonrası oturma eylemine katılacak.

Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos tarihinde ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, bir gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

15 AİLE, EVLADINA KAVUŞTUHacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan örgütten kaçıp, güvenlik güçlerine teslim oldu. Son olarak Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan da PKK'nın elinden kaçıp, teslim oldu. Böylelikle oturma eylemine katılıp, evlatlarına kavuşan aile sayısı 15'e ulaştı.Hacire Akar dışındaki aileler, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemine devam ediyor. Aileler, eylemleri sırasında, koronavirüs tedbirlerine uyuyor.OTURMA EYLEMİNE 2 AİLE DAHA KATILDIOturma eylemindeki aile sayısı, Diyarbakır'dan 4 yıl önce 17 yaşındayken kaçırılan oğlu Mehmet Şeyhmus için gelen Semra Talmaç ve Hakkari'den 9 yıl önce 18 yaşındayken kaçırılan kızı Menice için gelen Haklime Turan ile 142'ye yükseldi. Aileler, tedbir amaçlı yapılacak Covid-19 testi sonrası oturma eylemine dahil olacak.'BAYRAM YAPAMADIK, EVİMİZİ YIKTILAR'

Geçen yıl, 17 yaşındayken kaçırılan oğlu Yusuf Bekdaş için evlat nöbetini sürdüren Celil Bekdaş, eylemde 1 seneye yaklaştıklarını belirterek, "Hiçbir haber alamıyoruz. Bayram yapmadık, evimizi yıktılar. Aile sayımız yükseldi. Katılım daha da artacaktır. Çocuğumu bıraksalar da gelemez. Çocuğum hastadır yol, yordam bilmez. Sesleniyorum oğlum yine de gel. Eğer bizi duyuyorsan gel" dedi.


Kaynak: DHA

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