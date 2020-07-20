HDP önündeki eylemde 322'nci gün
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HDP önündeki eylemde 322'nci gün

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 139 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini, 322'nci günde de sürdürdü.

HDP önündeki eylemde 322'nci gün
20.07.2020 15:53 | Son Güncelleme: 20.07.2020 15:57
DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 139 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini, 322'nci günde de sürdürdü. 2012 yılında 13 yaşındayken kaçırılan kızı Şeyma Sancar evlat nöbetini sürdüren Nazlı Sancar, herkesin evinde bayram hazırlığı sürdürürken kendilerinin evlat nöbetinde olduğunu belirterek kızına, "Kaç gel bu bayramı beraber geçirelim" diye seslendi.

Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, bir gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

15 AİLE, EVLADINA KAVUŞTUHacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, örgütten kaçıp, güvenlik güçlerine teslim oldu. Son olarak Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan da PKK'nın elinden kaçıp, teslim oldu. Böylelikle oturma eylemine katılıp, evlatlarına kavuşan aile sayısı 15'e çıktı. Hacire Akar dışındaki aileler, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemine devam ediyor. Aileler, eylemleri sırasında, koronavirüs tedbirlerine de uyuyor.'KIZIMIN HAYALLERİ VARDI, 13 YAŞINDAYKEN KAÇIRDILAR'Van'da 2012 yılında 13 yaşındayken kaçırılan kızı Şeyma Sancar için evlat nöbetini sürdüren Nazlı Sancar, HDP'den evladını geri vermesini istediğini belirtti. Kurban Bayramı'na gözyaşları içerisinde girmeyi istemediğini ifade eden Sancar, kızından kaçıp güvenlik güçlerine teslim olmasını istedi. Sancar, şöyle konuştu: "322 gündür evlatlarımız için bu çadırın altındayız. HDP bizim evlatlarımızı versin, artık yeter. Kurban Bayramı geldi, herkes evinde Kurban Bayramı hazırlığını yapıyor, biz burada gözyaşı döküyoruz. Artık dayanacak gücümüz kalmadı. 2012'de kızımı zorla dağa kaçırdılar, 13 yaşındaydı, 9 yıldır evlat hasretini çekiyorum. HDP, PKK bizden ne istiyor, evlatlarımızı geri göndersin. 13 yaşındaki çocuğun nasıl bir iradesi olabilir ki. Kızımın hayalleri vardı, ben de ona gelinlik giydirmek istiyordum. Ben kızımı onlar için doğurup, büyütmedim. Vatanına devletine faydalı biri olsun diye doğurdum. Çocukları kaçırılan tüm ailelere sesleniyorum, gelsinler onlar da buraya. Şeyma kızım, beni görüyor veya duyuyorsan çık gel. Onlara güvenme, onlar yalan konuşuyorlar. Gel devletimize, güvenlik güçlerimize teslim ol. Ceza yoktur. Gel ki bu bayramı beraber geçirelim."

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- Diyarbakır

Kaynak: DHA

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