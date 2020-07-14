HDP önündeki eylemde 316'ncı gün; aile sayısı 138 oldu
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HDP önündeki eylemde 316'ncı gün; aile sayısı 138 oldu

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen ailelerin HDP binası önündeki oturma eylemi, koronavirüs nedeniyle sosyal mesafe kuralına uyularak, 316'ncı günde de sürdürüldü.

HDP önündeki eylemde 316'ncı gün; aile sayısı 138 oldu
14.07.2020 14:13 | Son Güncelleme: 14.07.2020 14:17

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen ailelerin HDP binası önündeki oturma eylemi, koronavirüs nedeniyle sosyal mesafe kuralına uyularak, 316'ncı günde de sürdürüldü. 2009 yılında 17 yaşındayken, kaçırılan oğlu Tayfur için Hakkari Yüksekova'dan gelerek, oturma eylemine başlayan Sever Fidan ile birlikte aile sayısı, 138'e yükseldi.  

Diyarbakır'da oturan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere de çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

14 AİLE, EVLADINA KAVUŞTUHacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim ve Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan Ertaş terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylece oturma eylemi yapan ailelerden 14'ü evlatlarına kavuşmuş oldu. Hacire Akar dışındaki 13 aile, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemine devam ediyor. Aileler, eylem sırasında, koronavirüs salgınına yönelik tedbirlere de uyuyor.AİLE SAYISI 138'E ÇIKTISever Fidan, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden gelerek, 2009'da 17 yaşındayken kaçırıldığını belirttiği oğlu Tayfur için oturma eylemine katıldı. Fidan ile birlikte evlat nöbetindeki aile sayısı, 138'e yükseldi. Oğluna kavuşmak umuduyla HDP binası önüne geldiğini belirten Fidan, "Oğlumu kandırıp, kaçırdılar. Buradaki anneleri gördüm, ben de onların yanına gelmeye karar verdim. Oğlumu aldılar, götürdüler. Peşinden gittim, bulamadım. Oğlumun dönmesini çok istiyorum. Oğlum beni duyuyorsa evine dönsün. Senin dağda olmanı istemiyoruz oğlum, evine dön gel" dedi.

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Kaynak: DHA

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