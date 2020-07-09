HDP önündeki eylemde 311'inci gün
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HDP önündeki eylemde 311'inci gün

HDP önündeki eylemde 311'inci günDİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 136 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini koronavirüs nedeniyle sosyal mesafeye uyarak, 311'incı günde de sürdürdü.

09.07.2020 15:02 | Son Güncelleme: 09.07.2020 15:08

HDP önündeki eylemde 311'inci gün

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 136 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini koronavirüs nedeniyle sosyal mesafeye uyarak, 311'incı günde de sürdürdü. 2015'te Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 15 yaşındayken terör örgütü PKK tarafından kaçırılan zihinsel engelli kardeşi Rahim için oturma eylemini sürdüren Mehmet Sıddık Çiftçi, Cemal Ertaş'ın bugün evladına kavuşmasından duyduğu memnuniyeti dile getirirken, "İnşallah bir gün benim de kardeşim gelir" dedi.

Diyarbakır'da oturan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, bir gün sonra HDP Diyarbakır binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Eylemine son veren Hatice Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın oğluna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'de HDP il binası önünde oturma eylemine başladı.

14 AİLE, EVLADINA KAVUŞTU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun Açan, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi Birlik, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar,Sait Açar'ın oğlu Haşim ve Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan Ertaş'ın terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylece oturma eylemi yapan ailelerden 14'ü evlatlarına kavuşmuş oldu. Hacire Akar dışındaki 13 aile, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemine devam ediyor. Aileler, eylem sırasında, koronavirüs salgınına yönelik tedbirlere de uyuyor.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 5 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını söylediği zihinsel engelli kardeşi Rahim Çiftçi için HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemini sürdüren Mehmet Sıddık Çiftçi, Cemal Ertaş'ın bugün oğlu Ramazan'a kavuşmasıyla evlat nöbetindeki aileleri umutlandırdığını söyledi. Çiftçi, "2015'te PKK ile HDP benim kardeşimi kaçırdı. Annem vefat etti. 311 gündür ben bu çadırın altındayım. 3 bin yılda de geçse ben buradan kalkmayacağım. Bugün bir aile evladına kavuştu. Çok mutlu olduk. Ben de kardeşimin teslim olup, bize kavuşmasını istiyorum" dedi.

HDP önündeki eylemde 311'inci gün

Kaynak: DHA

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