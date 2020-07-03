HDP önündeki eylemde 305'inci gün; aile sayısı 136 oldu
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HDP önündeki eylemde 305'inci gün; aile sayısı 136 oldu

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması için, HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerin sayısı, 305'inci gününde, 13 yaşındayken 10 yıl önce kaçırılan oğlu Emrah için İstanbul'dan gelen, Aynur Panay ile 136'ya yükseldi.

HDP önündeki eylemde 305'inci gün; aile sayısı 136 oldu
03.07.2020 13:52 | Son Güncelleme: 03.07.2020 14:00

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması için, HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerin sayısı, 305'inci gününde, 13 yaşındayken 10 yıl önce kaçırılan oğlu Emrah için İstanbul'dan gelen, Aynur Panay ile 136'ya yükseldi.

Diyarbakır'da oturan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, bir gün sonra HDP Diyarbakır binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Eylemine son veren Hatice Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın oğluna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'de HDP il binası önünde oturma eylemine başladı.

13 AİLE, EVLADINA KAVUŞTUHacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun Açan, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi Birlik, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar ve Sait Açar'ın oğlu Haşim, terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylece oturma eylemi yapan ailelerden 13'ü evlatlarına kavuşmuş oldu. Hacire Akar dışındaki 13 aile, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemine devam ediyor. Aileler, eylem sırasında, koronavirüs salgınına yönelik tedbirlere de uyuyor.'KURBAN OLAYIM GEL'

İstanbul'dan gelip, 10 yıl önce Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde kaçırılan oğlu Emrah için, HDP il binası önündeki evlat nöbetine katılan Aynur Panay ile oturma eylemindeki aile sayısı 136'ya yükseldi. Panay, "Kaçırılma olayından sonra diğer çocuklarımı alıp İstanbul'a gittim. Bu eylemi gördüm ve geldim. Çocuğumu istiyorum. Emrah, kurban olayım gel. Devlet bizim babamızdır. Kaç gel oradan. Dayanamıyorum artık. Allah için çocuğumu bırakın gelsin. Başka bir şey istemiyorum, sadece çocuğumu istiyorum. Bıraksınlar gelsin bana" dedi.


Kaynak: DHA

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