HDP önündeki eylemde 294'üncü gün DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 134 aile, HDP il binası önündeki oturma eylemini 294'üncü günde de sürdürdü.

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 134 aile, HDP il binası önündeki oturma eylemini 294'üncü günde de sürdürdü. 2011 yılında 14 yaşındayken kaçırılan oğlu Mehmet için eylemini sürdüren Ömer Tokay, ilk fırsatta örgütten kaçıp güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulunarak, "Bak Kurban Bayramı yaklaştı. Gel çifte bayram yapalım" dedi.

?Diyarbakır'da oturan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, bir gün sonra HDP Diyarbakır binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Eylemine son veren Hatice Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın oğluna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'de HDP il binası önünde oturma eylemine başladı.

13 AİLE, EVLADINA KAVUŞTUHacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun Açan, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi Birlik, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar ve Sait Açar'ın oğlu Haşim, terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylece oturma eylemi yapan ailelerden 13'ü evlatlarına kavuşmuş oldu. Hacire Akar dışındaki 12 aile, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemine devam ediyor. Aileler, eylem sırasında, koronavirüs salgınına yönelik tedbirlere de uyuyor.'KURBAN BAYRAMI GELİYOR, GEL ÇİFTE BAYRAM KUTLAYALIM'2011 yılında kaçırıldığını belirttiği oğlu Mehmet için 12 Eylül 2019'dan beri eylemini sürdüren Diyarbakırlı Ömer Tokay, oğluna teslim olması çağrısında bulunarak şöyle dedi: "Ben oğlum Mehmet Tokay için buradayım. 294 gündür biz burada eylemdeyiz. 2014'te oğlumu götürdüler. Gittim Nursel Aydoğan'a, dedim 'Bak çocuklarımızı verin' 'Çocuklarınız Kandil- Mahmur arasında bir okul okuyor' dedi. Peki benim çocuğumu eğer siz göndermemişseniz nerden biliyorsunuz orada okul okuyor? Kürt okulu okutuyorsunuz. Bak oğlum Babalar Günü sensiz geçti. O kadar babanı seviyordun, anneni seviyordun, kardeşlerini seviyordun. Bak Kurban Bayramı yaklaştı. Gel çifte bayram yapalım. Oğlum gel askere teslim ol, polise teslim ol. babanın, annenin, kardeşlerinin yanına gel. Kardeşlerin abilerin seni seviyorlar."

Kaynak: DHA