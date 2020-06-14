HDP önündeki eylemde 286'ncı gün
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HDP önündeki eylemde 286'ncı gün

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 134 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini, pandemi nedeniyle sosyal mesafeye uyarak, 286'ıncı günde de sürdürdü.

HDP önündeki eylemde 286'ncı gün
14.06.2020 15:00 | Son Güncelleme: 14.06.2020 15:04

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 134 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini, pandemi nedeniyle sosyal mesafeye uyarak, 286'ıncı günde de sürdürdü. 2015 yılında 14 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Hamza için eylemini sürdüren Zümrüt Salim, 5 yıldır oğluna hasret kaldığını söyledi. 

Diyarbakır'da oturan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos tarihinde ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, bir gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.13 AİLE, EVLADINA KAVUŞTUHacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun Açan, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi Birlik, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar ve Sait Açar'ın oğlu Haşim, terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylece oturma eylemi yapan ailelerden 13'ü, evlatlarına kavuşmuş oldu. Hacire Akar dışındaki 12 aile, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemine devam ediyor.'5 YILDIR OĞLUMUN HASRETİNİ ÇEKİYORUM'

2015 yılında Kur'an kursunda hafızlık eğitimi alırken dağa kaçırılan oğlu Hamza için Hakkari'den gelerek HDP il binası önündeki oturma eylemine katılan Zümrüt Salim, HDP'ye çocuklarını geri getirmesi için çağrıda bulundu. 5 yıldır oğluna hasret kaldığını söyleyen Salim, "Bizim çocuklarımızı getirsinler. Çocuklarımızı Kur'an kursundan götürdüler. 5 yıldır oğlumun hasretini çekiyorum. Çocuklarımı bırakmışım buraya gelmişim. 286 gündür buradayız. Ben oğluma sesleniyorum neredesin çık gel. Yeter 5 yıldır senin hasretini çekiyorum. Gel bir daha seni göreyim ölmeden" dedi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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