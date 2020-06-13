HDP önündeki eylemde 285'inci gün
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

HDP önündeki eylemde 285'inci gün

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 134 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini, 285'inci günde de koronavirüse karşı alınan tedbir kapsamında sosyal mesafe kuralına uyarak sürdürdü.

HDP önündeki eylemde 285'inci gün
13.06.2020 15:25 | Son Güncelleme: 13.06.2020 15:29

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 134 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini, 285'inci günde de koronavirüse karşı alınan tedbir kapsamında sosyal mesafe kuralına uyarak sürdürdü. 2014'te İstanbul'da, 18 yaşındayken kaybolan kızı Şeyma için oturma eylemini sürdüren Türkan Mutlu, oturma eylemini sürdürmeye kararlı olduklarını ifade ederek, kızına teslim olması için çağrıda bulundu.

Diyarbakır'da oturan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, bir gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere de çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.13 AİLE, EVLADINA KAVUŞTUHacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran, Necla- Metin Açan çiftinin oğlu Harun Açan, Nizamettin- Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi Birlik, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar ve Sait Açar'ın oğlu Haşim, terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylece oturma eylemi yapan ailelerden 13'ü, evlatlarına kavuşmuş oldu. Hacire Akar dışındaki 12 aile, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemine devam ediyor. Bugün 277'nci gününde de oturma eylemi, koronavirüse karşı alınan tedbirlere uyularak devam etti.  'ELİNDEN KALEMİNİ ALDILAR, SİLAH VERDİLER'2014'te İstanbul Sultanbeyli'de kaybolan kızı Şeyma için Bursa'dan gelen Türkan Mutlu, evladını almadan eylemeni bitirmeyeceğini söyledi. Kızının terör örgütünden kaçıp güvenlik güçlerine teslim olmasını isteyen Mutlu, "Bugün 285 gün oldu bu kapıdayım. 285 yıl da olsa bu eylem devam edene kadar buradayız. Davamdan vazgeçmeyeceğim. İnşallah Şeyma beni buradan görmüştür, ona kızgın değilim. Seni oraya gönderenler, kendi evlatlarını üniversiteye gönderdiler. Senin elinden kalemini aldılar, senin eline silahını verdiler. Seni dağa gönderdiler. Ben senin arkandayım. Ben senden vazgeçmem kızım. Kızım çık gel. Sen pişmansın. Senin elinden bir şey yok. Bütün anneleri de buraya davet edeceğim. Gelsin evlatlarına sahip çıksınlar. Evlatlarının hakkını arasınlar. Bizim evlatların ömrü dağlarda geçmesin, ölmesin. O hayatları yaşamasın. Biz bir anne bir baba olarak o evlatlara sahip çıkmamız lazım" dedi.

Öte yandan evlat nöbetindeki Süleyman Aydın ile Celil Bekdaş, üstünde çocuklarının fotoğraflarının bulunduğu tişörtlerle eylemlerine devam edeceklerini söylediler. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Ünlü şarkıcı Ebru Polat, hayranıyla evlenmeye karar verdi Haber
Ünlü şarkıcı Ebru Polat, hayranıyla evlenmeye karar verdi
Bu kadar da vicdansızlık olmaz! 8 yaşındaki kızı papağanın kaçmasına sebep oldu diye öldürdüler Haber
Bu kadar da vicdansızlık olmaz! 8 yaşındaki kızı papağanın kaçmasına sebep oldu diye öldürdüler
Çorum'da aslan olur mu? Uzman isim, günlerdir gündemi meşgul eden konuya noktayı koydu Haber
Çorum'da aslan olur mu? Uzman isim, günlerdir gündemi meşgul eden konuya noktayı koydu
Son dakika: Nikahlarda uygulanacak tedbirler belli oldu! Maske zorunlu, oynamak yasak Haber
Son dakika: Nikahlarda uygulanacak tedbirler belli oldu! Maske zorunlu, oynamak yasak
Bayılan işçinin yanına koşan arkadaşları tuğlaların içinde yılanla karşılaştı Haber
Bayılan işçinin yanına koşan arkadaşları tuğlaların içinde yılanla karşılaştı
Kamu bankalarının yönetimine atanan RTÜK Başkanı ve efsane güreşçi Hamza Yerlikaya 12.530 TL maaş alacak Haber
Kamu bankalarının yönetimine atanan RTÜK Başkanı ve efsane güreşçi Hamza Yerlikaya 12.530 TL maaş alacak
Şehirler arası yolda günlerce mahsur kalan kadın, üst geçitte ölü bulundu
Şehirler arası yolda günlerce mahsur kalan kadın, üst geçitte ölü bulundu
Turizmin başkenti Antalya güvenli tatilde ilk sırada
Turizmin başkenti Antalya güvenli tatilde ilk sırada
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde çalışanın hesabında biriken tutar 60 yaşın tamamlanmasıyla ödenecek
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde çalışanın hesabında biriken tutar 60 yaşın tamamlanmasıyla ödenecek
Emniyetin operasyon düzenlediği evde FETÖ üyeleri gizli bölmelerde yakalandı
Emniyetin operasyon düzenlediği evde FETÖ üyeleri gizli bölmelerde yakalandı
Servis minibüsünün altında kalan 3 yaşındaki çocuk, feci şekilde can verdi
Servis minibüsünün altında kalan 3 yaşındaki çocuk, feci şekilde can verdi
7 kişinin ahırdan güçlükle çıkardığı 2 tonluk boğa 60 bin liraya satıldı
7 kişinin ahırdan güçlükle çıkardığı 2 tonluk boğa 60 bin liraya satıldı
2 aydır koronavirüs vakası görülmeyen Pekin'de hayvan pazarından kaynaklı yeni vakalar patlak verdi
2 aydır koronavirüs vakası görülmeyen Pekin'de hayvan pazarından kaynaklı yeni vakalar patlak verdi
Kuaföre giren yılan, kadınlara korku dolu anlar yaşattı
Kuaföre giren yılan, kadınlara korku dolu anlar yaşattı
Beyoğlu'nda bıçaklı saldırıya şahit olan vatandaşlar polise konuşmak istemedi
Beyoğlu'nda bıçaklı saldırıya şahit olan vatandaşlar polise konuşmak istemedi
Metruk binada işlenen cinayeti 'tespih' detayı aydınlattı
Metruk binada işlenen cinayeti "tespih" detayı aydınlattı
Son dakika: Beyoğlu'nda bir iş yerinde patlama meydana geldi, 5 kişi yaralandı
Son dakika: Beyoğlu'nda bir iş yerinde patlama meydana geldi, 5 kişi yaralandı
ABD'nin Milwaukee kentinde seçilen Türk, 174 yıllık geleneği bozdu
ABD'nin Milwaukee kentinde seçilen Türk, 174 yıllık geleneği bozdu
Fenerbahçe, Portekizli çalıştırıcı Rui Vitoria'ya teklif yaptı
Fenerbahçe, Portekizli çalıştırıcı Rui Vitoria'ya teklif yaptı
Kupadaki Fenerbahçe-Trabzonspor maçını Cüneyt Çakır yönetecek
Kupadaki Fenerbahçe-Trabzonspor maçını Cüneyt Çakır yönetecek
iPhone 12'lerin kılıflarının sızdırılmasıyla cihazların arka tasarımlarına ait bilgiler ortaya çıktı
iPhone 12'lerin kılıflarının sızdırılmasıyla cihazların arka tasarımlarına ait bilgiler ortaya çıktı
Maçka Parkı'nda sağlık çalışanının boğazının kesilmesinin ardından güvenlik önlemleri artırıldı
Maçka Parkı'nda sağlık çalışanının boğazının kesilmesinin ardından güvenlik önlemleri artırıldı
Süper Lig maçları ilk kez Birleşik Krallık kanalında yabancı dilde yayımlanacak
Süper Lig maçları ilk kez Birleşik Krallık kanalında yabancı dilde yayımlanacak
Zoom, Çin'in isteğiyle aktivistlerin hesaplarını kapattığını doğruladı
Zoom, Çin'in isteğiyle aktivistlerin hesaplarını kapattığını doğruladı
Hollandalı turizmcilerden seyahat kısıtlaması tepkisi: Türkiye, en az İtalya ve İspanya kadar güvenli
Hollandalı turizmcilerden seyahat kısıtlaması tepkisi: Türkiye, en az İtalya ve İspanya kadar güvenli
Göztepe, Trabzonspor maçının ilk 11'ini 'Çevrimiçi toplantı' programı görseliyle duyurdu
Göztepe, Trabzonspor maçının ilk 11'ini 'Çevrimiçi toplantı' programı görseliyle duyurdu
Ozan Tufan'ın kırmızı kartı sonrası, Emre Belözoğlu hakeme sert tepki gösterdi
Ozan Tufan'ın kırmızı kartı sonrası, Emre Belözoğlu hakeme sert tepki gösterdi
Koronavirüsün umut düzeyine etkisi araştırıldı: 40 yaş ve üstü daha umutlu
Koronavirüsün umut düzeyine etkisi araştırıldı: 40 yaş ve üstü daha umutlu
Batman Valisi Şahin, kentte vakaların artmasının nedenini anlattı: Gizlice nişan yapılıyor
Batman Valisi Şahin, kentte vakaların artmasının nedenini anlattı: Gizlice nişan yapılıyor
Kadıköy'de dikkat çeken gol sevinci! Floyd'u unutmadılar
Kadıköy'de dikkat çeken gol sevinci! Floyd'u unutmadılar
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Mehmet Muş Engin Altay Leyla Güven Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emre Kınay Fatma Girik İrem Derici Mariah Carey
Spor Sergen Yalçın Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi Malcolm Thomas Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Göztepe Twitter Kayserispor Trabzonspor
Şu an buradasınız: HDP önündeki eylemde 285'inci gün - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.6.2020 16:36:56. #1.14#
title