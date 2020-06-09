HDP önündeki eylemde 281'inci gün
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HDP önündeki eylemde 281'inci gün

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 134 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini, 281'inci günde de sürdürdü.

HDP önündeki eylemde 281'inci gün
09.06.2020 15:52 | Son Güncelleme: 09.06.2020 15:59

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 134 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini, 281'inci günde de sürdürdü. Koronavirüs salgınına yönelik tedbirlerin alındığı eyleme, 4 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırılan oğlu Özkan (19) için katılan Süleyman Aydın, Diyarbakır'a gelen HDP Eş Başkanı Mithat Sancar'ın kendilerini ziyaret etmemesine tepki göstererek, "Biz eşkıya değiliz. Neden bizden kaçıyorsunuz?" dedi.

Diyarbakır'da oturan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, bir gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere de çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

13 AİLE, EVLADINA KAVUŞTUHacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran, Necla- Metin Açan çiftinin oğlu Harun Açan, Nizamettin- Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi Birlik, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar ve Sait Açar'ın oğlu Haşim, terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylece oturma eylemi yapan ailelerden 13'ü, evlatlarına kavuşmuş oldu. Hacire Akar dışındaki 12 aile, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemine devam ediyor. 

2016'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan oğlu Özkan için 9 Eylül'den bu yana oturma eylemini sürdüren Süleyman Aydın, Diyarbakır'a gelen HDP Eş Başkanı Mithat Sancar'ın evlat nöbetindeki aileleri ziyaret etmemesine tepki gösterdi. Oturma eylemini sürdürmekte kararlı olduklarını söyleyen Aydın, "Bugün eylemimizin 281'inci günü. Aileler olarak tek amacımız, bir an önce evlatlarımıza kavuşmaktır. HDP Eş Başkanı Mithat Sancar, bugün Diyarbakır'a geldi. Keşke buraya gelip, sorunlarımızı dinleseydi. Çocuklarımızın nasıl dağa gönderildiğini onlara bizzat kendimiz söyleseydik. Bizden kaçıyorlar. Biz eşkıya değiliz. Çocuklarımızı istiyoruz. Onları 4- 5 yıldır görmemişiz. Onları almadan gitmeyeceğiz" dedi. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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