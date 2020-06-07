HDP önündeki eylemde 279'uncu gün
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HDP önündeki eylemde 279'uncu gün

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 134 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini, koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafe kuralına göre, 279'uncu günde de sürdürdü.

HDP önündeki eylemde 279'uncu gün
07.06.2020 13:07 | Son Güncelleme: 07.06.2020 13:11

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 134 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini, koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafe kuralına göre, 279'uncu günde de sürdürdü. 2015 yılında Kur'an kursunda hafızlık eğitimi alırken dağa kaçırılan oğlu Hamza (19) için eylemini sürdüren Zümrüt Salim, oğlunu HDP'den istediğini belirterek, "Oğlumu almadan buradan gitmeyeceğim" dedi.

Diyarbakır'da oturan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos tarihinde ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, bir gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

13 AİLE, EVLADINA KAVUŞTUHacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun Açan, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi Birlik, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar ve Sait Açar'ın oğlu Haşim, terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylece oturma eylemi yapan ailelerden 13'ü, evlatlarına kavuşmuş oldu. Hacire Akar dışındaki 12 aile, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemine devam ediyor.2015 yılında Kur'an kursunda hafızlık eğitimi alırken dağa kaçırılan oğlu Hamza için Hakkari'den gelerek oturma eylemine katılan Zümrüt Salim, Oğluna teslim olması için seslenerek, şunları söyledi: "Ben HDP'den oğlumu istiyorum. Oğlumu Kur'an kursundan götürdüler. Oğlumu almadan buradan gitmeyeceğim. Oğlum Hamza, neredesin, çık gel. Gel devletimize teslim ol. O yol senin yolun değil, sen hafızlık yapıyordun, Kur'an okuyordun. Seni çok özledim, hepimiz seni bekliyoruz, gel oğlum."

 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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