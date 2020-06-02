HDP önündeki eylemde 274'üncü gün
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

HDP önündeki eylemde 274'üncü gün

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 134 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini, 274'üncü gününde de sürdürdü.

HDP önündeki eylemde 274'üncü gün
02.06.2020 14:11 | Son Güncelleme: 02.06.2020 14:15

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 134 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini, 274'üncü gününde de sürdürdü. Koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafe kuralının uygulandığı eyleme 4 yıl önce kaçırılan oğlu Özkan için katılan Süleyman Aydın, çocuklarını alana kadar eylemlerini sürdürmekte kararlı olduklarını söyledi.

Diyarbakır'da oturan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos tarihinde ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, bir gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın oğluna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

13 AİLE, EVLADINA KAVUŞTUHacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran, Necla- Metin Açan çiftinin oğlu Harun Açan, Nizamettin- Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi Birlik, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar ve Sait Açar'ın oğlu Haşim, terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylece oturma eylemi yapan ailelerden 13'ü, evlatlarına kavuşmuş oldu. Hacire Akar dışındaki 12 aile, eylemlerini sürdürerek diğer ailelere destek veriyor. 'GELİN ÇOCUKLARIMIZI HEP BİRLİKTE HDP'DEN ALALIM'4 yıl önce kaçırılan oğlu Özkan (20) için 9 Eylül 2019'dan beri HDP il binası önünde oturma eylemini sürdüren Diyarbakırlı Süleyman Aydın, çocukları kaçırılan ancak eyleme katılmayan ailelere de seslendi. Onların da gelip çocuklarını HDP'den istemesi çağrısında bulunan Aydın, şöyle konuştu:

"274 gündür HDP İl Başkanlığı'nın önünde eylemimizi sürdürüyoruz. Koronavirüs salgını oldu, Ramazan ayı geldi, bayram geldi. Gerçi biz hiç bayram görmedik, 274 gündür HDP, Kürt ailelerini mağdur ediyor. Gelip bize bir açıklama yapmıyorlar. Ön kapıdan il binasına girip arka kapıdan kaçıyorlar. Neden bizden kaçıyorsunuz? Biz sizin gibi eşkıya değiliz, kaçmayın bizden. Biz burada oturan aileler eylemimizi sürdürmekte kararlıyız. Eğer HDP gerçekten barış istiyorsa, barış hemen yanı başlarındadır, gelsinler buraya. Gerçekten samimi iseler gelsinler bizim çocuklarımızı PKK'dan istesinler. Diyorlar ki; biz Kürtleri temsil ediyoruz, eğer öyle olsaydı biz buradaki tüm aileler Kürt'üz, gelin sahip çıkın. Siz ancak terör örgütleri PKK ve YPG'yi temsil ediyorsunuz. Ben buradan çocukları kaçırılan tüm ailelere sesleniyorum, gelin buraya, evde oturup kendi çocuklarınızın ölümünü mü bekliyorsunuz. Gelin, çocuklarımızı hep birlikte HDP'den alalım."


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

PKK'nın elebaşlarından Karayılan, verdiği talimatla alay konusu oldu: Doğaüstü güçlerle donanın Haber
PKK'nın elebaşlarından Karayılan, verdiği talimatla alay konusu oldu: Doğaüstü güçlerle donanın
ABD'deki iç savaş şiddetleniyor! Göstericiler, polisleri öldürmeye başladı Haber
ABD'deki iç savaş şiddetleniyor! Göstericiler, polisleri öldürmeye başladı
Tarım arazisi sular altında kalan vatandaş büyük üzüntü yaşadı: Şu anda mahvolduk, bittik Haber
Tarım arazisi sular altında kalan vatandaş büyük üzüntü yaşadı: Şu anda mahvolduk, bittik
Seda Sayan, O Ses Türkiye jüriliğinden ayrıldı Haber
Seda Sayan, O Ses Türkiye jüriliğinden ayrıldı
Şef Arda Türkmen, kendisinden 15 yaş küçük fenomen Melodi Erbirliler ile aşk yaşamaya başladı Haber
Şef Arda Türkmen, kendisinden 15 yaş küçük fenomen Melodi Erbirliler ile aşk yaşamaya başladı
Ünlü iş insanı Süleyman Toplusoy kalp krizi sebebiyle hayatını kaybetti Haber
Ünlü iş insanı Süleyman Toplusoy kalp krizi sebebiyle hayatını kaybetti
75 yaşındaki adam, eve çağırdığı hayat kadınları tarafından soyuldu
75 yaşındaki adam, eve çağırdığı hayat kadınları tarafından soyuldu
Protestoların odağındaki Trump, Beyaz Saray'dan yürüyerek ayrılarak göstericilere meydan okudu
Protestoların odağındaki Trump, Beyaz Saray'dan yürüyerek ayrılarak göstericilere meydan okudu
Mezarlıkta çekilen mangal fotoğrafıyla Almanya'da yaşayan Türkleri hedef gösterdiler
Mezarlıkta çekilen mangal fotoğrafıyla Almanya'da yaşayan Türkleri hedef gösterdiler
Floyd Mayweather, polis şiddeti nedeniyle hayatını kaybeden George Floyd'un cenaze masraflarını üstlendi
Floyd Mayweather, polis şiddeti nedeniyle hayatını kaybeden George Floyd'un cenaze masraflarını üstlendi
Bağımsız heyet, Floyd'un ölüm nedeninin boğulma olduğunu açıkladı
Bağımsız heyet, Floyd'un ölüm nedeninin boğulma olduğunu açıkladı
Taşıt kredisi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte %0,49 - %0,69 faiz oranlarının geçerli olacağı markalar
Taşıt kredisi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte %0,49 - %0,69 faiz oranlarının geçerli olacağı markalar
CHP'li ismin sorusu, İstanbul'un tek kadın belediye başkanı olan Şeyma Döğücü'yü kızdırdı
CHP'li ismin sorusu, İstanbul'un tek kadın belediye başkanı olan Şeyma Döğücü'yü kızdırdı
Son Dakika: ÇED raporuna onay çıkan yerli otomobil fabrikasının inşaatına başlanacak
Son Dakika: ÇED raporuna onay çıkan yerli otomobil fabrikasının inşaatına başlanacak
Böyle annelik olmaz olsun! 3 günlük bebeğini alüminyum folyoya sarıp sokağa bıraktı
Böyle annelik olmaz olsun! 3 günlük bebeğini alüminyum folyoya sarıp sokağa bıraktı
Son gelen görüntüler korkunç! İstanbul Boğazı maske ve eldiven doldu
Son gelen görüntüler korkunç! İstanbul Boğazı maske ve eldiven doldu
Koronavirüse yakalanan ve ten rengi koyulaşan Çinli doktor Hu Weifeng hayatını kaybetti
Koronavirüse yakalanan ve ten rengi koyulaşan Çinli doktor Hu Weifeng hayatını kaybetti
20 bin liralık altını saniyeler içinde çalan zanlılar, kadınlarla alem yapmaya gidince yakayı ele verdi
20 bin liralık altını saniyeler içinde çalan zanlılar, kadınlarla alem yapmaya gidince yakayı ele verdi
Tanju Çolak, Türkiye'deki kulüp başkanlarına sert çıktı: Kulüplerin parası deniz, yemeyen keriz
Tanju Çolak, Türkiye'deki kulüp başkanlarına sert çıktı: Kulüplerin parası deniz, yemeyen keriz
TEM'de 25 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi
TEM'de 25 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı koronavirüsten korumak için Beştepe'de alınan tedbirler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı koronavirüsten korumak için Beştepe'de alınan tedbirler
İstanbul'da salgın riskinin ortadan kalkması için yüzde 67 bağışıklık oranı gerekiyor! Kent şu an bu rakamın çok uzağında
İstanbul'da salgın riskinin ortadan kalkması için yüzde 67 bağışıklık oranı gerekiyor! Kent şu an bu rakamın çok...
Son dakika: Türk Hava Yolları'nın İstanbul ve Ankara'dan Anadolu'ya yapılacak seferleri 4 Haziran'da başlıyor
Son dakika: Türk Hava Yolları'nın İstanbul ve Ankara'dan Anadolu'ya yapılacak seferleri 4 Haziran'da başlıyor
Son Dakika: THY yurt dışı uçuşlarına 18 Haziran'da başlayacak
Son Dakika: THY yurt dışı uçuşlarına 18 Haziran'da başlayacak
Tüm dünya koronavirüsle boğuşurken Kongo'da Ebola salgını patlak verdi
Tüm dünya koronavirüsle boğuşurken Kongo'da Ebola salgını patlak verdi
Koronavirüsten korunmak için aşırı kolonya ve dezenfektan kullanımı egzama hastalığını artırdı
Koronavirüsten korunmak için aşırı kolonya ve dezenfektan kullanımı egzama hastalığını artırdı
Pilates antrenmanını paylaşan Beşiktaşlı Boateng'in eşi Satta'nın yaptığı hareket şaşırttı
Pilates antrenmanını paylaşan Beşiktaşlı Boateng'in eşi Satta'nın yaptığı hareket şaşırttı
Bilim Kurulu Üyesi'nden 65 yaş üstünü sevindirecek açıklama: Yakın zamanda sokağa çıkma yasağı kalkabilir
Bilim Kurulu Üyesi'nden 65 yaş üstünü sevindirecek açıklama: Yakın zamanda sokağa çıkma yasağı kalkabilir
ABD'de iç savaş sinyali! Ordunun hava üssüne yapılan saldırıda 2 Amerikan askeri öldürüldü
ABD'de iç savaş sinyali! Ordunun hava üssüne yapılan saldırıda 2 Amerikan askeri öldürüldü
Galatasaray, Manisa FK forması giyen Mehmet Uysal'ı takibine aldı
Galatasaray, Manisa FK forması giyen Mehmet Uysal'ı takibine aldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Bülent Kuşoğlu Adnan Menderes Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ali Uğur Demet Akbağ Seren Serengil Serenay Sarıkaya
Spor Bülent Uygun Gökhan Gönül Ahmet Nur Çebi Mert Hakan Yandaş Robert Prosinecki
Daha Fazla Kaza Ankara Haziran Oyunlar
Şu an buradasınız: HDP önündeki eylemde 274'üncü gün - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.6.2020 14:15:01. #1.15#
title