HDP önündeki eylemde 271'inci gün
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HDP önündeki eylemde 271'inci gün

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 134 aile, HDP il binası önündeki oturma eylemini, koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafe kuralına uyarak, 271'inci günde de sürdürdü.

HDP önündeki eylemde 271'inci gün
30.05.2020 13:52 | Son Güncelleme: 30.05.2020 13:55

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 134 aile, HDP il binası önündeki oturma eylemini, koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafe kuralına uyarak, 271'inci günde de sürdürdü. Diyarbakır'da geçen yıl kaybolan oğlu Yusuf (17) için evlat nöbetini sürdüren Celil Bekdaş, oğluna seslenerek, "Oğlum 13 arkadaşın geldi, hepsi ailelerine kavuştu. Sen de gel" dedi.

Diyarbakır'da oturan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, bir gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hatice Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'de HDP il binası önünde oturma eylemine başladı.

13 AİLE, EVLADINA KAVUŞTUHacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun Açan, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi Birlik, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar ve Sait Açar'ın oğlu Haşim, terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylece oturma eylemi yapan ailelerden 13'ü evlatlarına kavuşmuş oldu. Hacire Akar dışındaki 12 aile, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemine devam ediyor. Aileler, eylem sırasında, koronavirüs salgınına yönelik tedbirlere de uyuyor. 

Diyarbakır'da geçen yıl kaybolan oğlu Yusuf için eylemini sürdüren Celil Bekdaş, oğluna teslim olması için çağrıda bulundu. HDP il binası önündeki eylemlerini sürdürmeye kararlı olduklarını söyleyen Bekdaş, "Bugün 271 gündür buradayız. Bütün ailelerin acısı birdir. Herkes bayramını yaptı, biz yapamadık. Burada evladını beklerken ne yazık ki HDP'den destek alamadık. Ön kapıdan girip, arka kapıdan kaçıyorlar. Halktan kaçıyorlar. Artık aileler bile huzursuz olmuş. Bu kolay bir şey değil. Biz buradan kalkmayacağız. Haklı bir davamız var. Çocuklarımızı istiyoruz. Biz evladımızı istiyoruz. Buradan oğluma sesleniyorum, oğlum gel. Artık dayanacak gücümüz kalmadı. Teslim ol. 13 arkadaşın geldi. Hepsi ailelerine kavuştu" dedi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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