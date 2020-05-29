HDP önündeki eylemde 270'inci gün
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HDP önündeki eylemde 270'inci gün

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 134 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini, sosyal mesafe kuralına uyarak, 270'inci günde de sürdürdü.

HDP önündeki eylemde 270'inci gün
29.05.2020 13:20 | Son Güncelleme: 29.05.2020 13:24

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 134 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini, sosyal mesafe kuralına uyarak, 270'inci günde de sürdürdü. Lise öğrencisi olduğu dönemde kaçırılan Baran (21) için evlat nöbeti tutan Solmaz Örünç, "HDP bizi buraya, çocuklarımızı da dağa mahkum etti" dedi.

Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos günü ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı. 

13 AİLE, EVLADINA KAVUŞTUHacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran, Necla- Metin Açan çiftinin oğlu Harun Açan, Nizamettin- Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi Birlik, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar ve Sait Açar'ın oğlu Haşim, terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylece oturma eylemi yapan ailelerden 13'ü, evlatlarına kavuşmuş oldu. Hacire Akar dışındaki 12 aile, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemine sosyal mesafe kuralına uyarak, devam ediyor.'EYLEMİMİZE DEVAM EDECEĞİZ'Lise öğrencisiyken, 2015 yılında kaçırılan oğlu Baran için Van'dan gelen ve oturma eylemini sürdüren Solmaz Örünç, "Oğlum için HDP'nin kapısının önündeyim. HDP bizi buraya, çocuklarımızı da dağa mahkum etti. Biz bayram dinlemedik, seyran dinlemedik, ramazan ayı dinlemedik, koronavirüs dinlemedik burada kaldık. Eylemimize devam edeceğiz. Bütün annelere sesleniyorum. Onlar da gelsinler, eyleme katılsınlar. Çocuklarımızın hakkını savunalım. Çocuklarımız ölmesin, askerimiz ölmesin. Bu ne zulümdür, yeter ne istiyorlar? Çocuklarımızı 15 yaşında götürüyorlar dağa, onların elinin kalem tutması lazım. Onların yeri anne kucağıdır. Oğluma sesleniyorum. Beni duyuyorsan kaç gel, teslim ol. Seni kandırıyorlar 'Ceza var' diye. Ceza yok. 13 kişi gelip teslim oldu, çocuklar ailesine kavuştu. Ne mutlu o anne babalara; çocukları onların elinden kurtuldu" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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