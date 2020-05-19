HDP önündeki eylemde 260'ıncı gün
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HDP önündeki eylemde 260'ıncı gün

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 134 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafe kuralına göre, 260'ıncı günde de sürdürdü.

HDP önündeki eylemde 260'ıncı gün
19.05.2020 16:56 | Son Güncelleme: 19.05.2020 16:56

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 134 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafe kuralına göre, 260'ıncı günde de sürdürdü. Van'da, lise öğrencisiyken kaçırılan oğlu Baran (21) için eylemde olan Solmaz Örünç, "Oğlumu nasıl götürdülerse öyle getirsinler" dedi.

Diyarbakır'da oturan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos tarihinde ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, bir gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

13 AİLE, EVLADINA KAVUŞTUHacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran, Necla- Metin Açan çiftinin oğlu Harun Açan, Nizamettin- Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi Birlik, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar ve Sait Açar'ın oğlu Haşim, terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylece oturma eylemi yapan ailelerden 13'ü, evlatlarına kavuşmuş oldu. Hacire Akar dışındaki 12 aile, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemine devam ediyor. Eylemde, koronavirüse karşı alınan tedbirlere de dikkat ediliyor. 'ANNELER İSYAN EDİYOR, EVLATLARINI İSTİYOR'

Lise öğrencisiyken, 2015 yılında kaçırılan oğlu Baran için Van'dan gelen ve oturma eylemini sürdüren Solmaz Örünç, 260 gündür evlatları için eylemde olduklarını söyledi. Annelerin gözyaşlarının kuruduğunu belirten Örünç, "Oğlum Baran için 260 gündür buradayım. HDP oğlumu kandırıp, götürdü. Nasıl götürdülerse öyle getirsinler. Milletvekilleri, il binasına ön kapıdan giriyorlar, arka kapıdan çıkıyorlar. Onlar bizim çocuklarımızı kandırarak, götürüp, PKK'ya sattılar. Artık yeter, annelerin gözyaşı kurudu. Anneler isyan ediyor, evlatlarını istiyor. Yeter artık bizim çocuklarımızı versinler. Bayram geldi, biz bayram dinlemiyoruz. Koronavirüs geldi, hastalığı dinlemiyoruz. Oruç geldi, buna rağmen buradayız. Benim çocuğuma ve bana bir şey olsa sorumlusu HDP'dir. Eşim hasta, çocuklarımı memlekette bırakıp geldim, bir can kurtarmak için. Benim ve bütün annelerin evlatlarını versinler" diye konuştu. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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