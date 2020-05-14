HDP önündeki eylemde 255'inci gün
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

HDP önündeki eylemde 255'inci gün

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 134 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini 255'inci günde de sürdürdü.

HDP önündeki eylemde 255'inci gün
14.05.2020 18:00 | Son Güncelleme: 14.05.2020 18:01

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 134 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini 255'inci günde de sürdürdü. Salgın nedeniyle sosyal mesafe kuralının uygulandığı eylemde, terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını belirttiği oğlu Özkan (19) için 9 Eylül'den bu yana nöbette olduğunu belirten Süleyman Aydın, "Kürtlük, 14-15 yaşındaki çocukları dağa götürmekse biz Kürtlüğü istemiyoruz. HDP milletvekilleri, kendi çocuklarının yüzüne nasıl bakıyor?" dedi. 

Diyarbakır'da oturan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen Akar, oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hatice Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'de HDP il binası önünde oturma eylemine başladı.

13 AİLE, EVLADINA KAVUŞTUHacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun Açan, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi Birlik, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar ve Sait Açar'ın oğlu Haşim Açar, terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylece oturma eylemi yapan ailelerden 13'ü evlatlarına kavuşmuş oldu. Hacire Akar dışındaki 12 aile, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemine devam ediyor. Aileler, eylem sırasında, koronavirüs salgınına yönelik tedbirlere de uyuyor. Diyarbakırlı Süleyman Aydın, 4 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını belirttiği oğlu Özkan için 9 Eylül günü oturma eylemine katıldı. Aydın, "Ramazan ayı ve koronavirüs salgınına rağmen aileler olarak eylemimizi burada sürdürüyoruz. HDP milletvekillerinden vicdan sahibi olmalarını bekliyoruz. Gelsinler, biz de Kürt'üz. Burada hiç kimse Kürtlüğünü inkar etmiyor. Ama Kürtlük, 14-15 yaşındaki çocukları dağa götürmekse biz Kürtlüğü istemiyoruz. HDP milletvekilleri, kendi çocuklarının yüzüne nasıl bakıyor? 1 saat çocuklarınızı görmezseniz, dünyayı ayağı kaldırıyorsunuz. Buradaki Kürt aileleri 4-5 yıldır çocuklarından haber alamıyorlar. Niçin buraya gelip bize destek vermiyorsunuz? HDP il binasına geliyor, daha sonra arka kapıdan kaçıp gidiyorlar" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Yapılan deney, koronavirüsün yemek masasında ne kadar hızlı yayıldığını gözler önüne serdi Haber
Yapılan deney, koronavirüsün yemek masasında ne kadar hızlı yayıldığını gözler önüne serdi
Ukrayna'da taşıyıcı annelerin doğurduğu 46 bebek, ailelerine ulaştırılamayınca otele yerleştirildi Haber
Ukrayna'da taşıyıcı annelerin doğurduğu 46 bebek, ailelerine ulaştırılamayınca otele yerleştirildi
Fatih Ürek, ablasının ölümünde yanında olmayan eski dostu Demet Akalın'ı sildi: Benim için bitti Haber
Fatih Ürek, ablasının ölümünde yanında olmayan eski dostu Demet Akalın'ı sildi: Benim için bitti
Acun Ilıcalı, Ersin'in köpeği hakkında konuştu: Kötü haberi Yılmaz Erdoğan verdi Haber
Acun Ilıcalı, Ersin'in köpeği hakkında konuştu: Kötü haberi Yılmaz Erdoğan verdi
Trump'tan kritik Türkiye ve F-35 sözleri: Erdoğan ile iyi ilişkilerimiz var, olmasa ne olacak? Haber
Trump'tan kritik Türkiye ve F-35 sözleri: Erdoğan ile iyi ilişkilerimiz var, olmasa ne olacak?
Uykusunda kalp krizi geçiren 9 yaşındaki çocuk kurtarılamadı Haber
Uykusunda kalp krizi geçiren 9 yaşındaki çocuk kurtarılamadı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'en başarılı belediye başkanları' araştırmasında ilk 10'a giremedi
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "en başarılı belediye başkanları" araştırmasında ilk 10'a giremedi
ABD Senatosu, Uygur Türkleri için sunulan yasa tasarısını onayladı
ABD Senatosu, Uygur Türkleri için sunulan yasa tasarısını onayladı
Rumen çalıştırıcı Razvan Lucescu: Fenerbahçe'nin teklifiyle ilgilenmiyorum
Rumen çalıştırıcı Razvan Lucescu: Fenerbahçe'nin teklifiyle ilgilenmiyorum
Nişan yapılan mahallede durum ağırlaşıyor: 5 kişinin daha testi pozitif çıktı
Nişan yapılan mahallede durum ağırlaşıyor: 5 kişinin daha testi pozitif çıktı
Kayınvalidesinin parasıyla borcunu ödeyen gelin: Kapkaça uğradım
Kayınvalidesinin parasıyla borcunu ödeyen gelin: Kapkaça uğradım
Beşiktaş'ta koronavirüs testi pozitif çıkan 8 kişiden birinin Burak Yılmaz olduğu iddia edildi
Beşiktaş'ta koronavirüs testi pozitif çıkan 8 kişiden birinin Burak Yılmaz olduğu iddia edildi
Son Dakika: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin koronavirüs testi pozitif çıktı
Son Dakika: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin koronavirüs testi pozitif çıktı
Libertadores ve Sudamericana'da; topu öpmek, tükürmek ve forma değiştirmek yasaklandı
Libertadores ve Sudamericana'da; topu öpmek, tükürmek ve forma değiştirmek yasaklandı
N'Sakala, Beşiktaş'la sözleşme imzaladığına dair çıkan haberleri yalanladı
N'Sakala, Beşiktaş'la sözleşme imzaladığına dair çıkan haberleri yalanladı
Trump sınırsız fon sağlamayı planlıyor! Ocak ayına kadar 300 milyon doz korona aşısı hazır olabilir
Trump sınırsız fon sağlamayı planlıyor! Ocak ayına kadar 300 milyon doz korona aşısı hazır olabilir
Kırıkkale'de kontrolden çıkan yolcu minibüsü ağaca çarparak devrildi: 7 kişi yaralandı
Kırıkkale'de kontrolden çıkan yolcu minibüsü ağaca çarparak devrildi: 7 kişi yaralandı
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den ameliyat sonrası ilk açıklama: Kulüple ilgili çalışmalara devam edeceğim
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den ameliyat sonrası ilk açıklama: Kulüple ilgili çalışmalara devam edeceğim
İstanbul'da 109 yılın sıcaklık rekoru kırıldı
İstanbul'da 109 yılın sıcaklık rekoru kırıldı
Eski AK Partili vekil Metin Külünk, Marmaray'ı İBB yönetiyor sanıp isyan etti
Eski AK Partili vekil Metin Külünk, Marmaray'ı İBB yönetiyor sanıp isyan etti
Virüs Çin'i ikinci plana attı! Dünyanın en büyük perakende şirketi Walmart, ibreyi Türkiye'ye çevirdi
Virüs Çin'i ikinci plana attı! Dünyanın en büyük perakende şirketi Walmart, ibreyi Türkiye'ye çevirdi
Kartal Devlet Hastanesi Başhekimi Recep Demirhan'dan umut veren sözler: Koronavirüs güç kaybederek mutasyona uğruyor
Kartal Devlet Hastanesi Başhekimi Recep Demirhan'dan umut veren sözler: Koronavirüs güç kaybederek mutasyona...
İnanılmaz görüntü! Koronavirüsten ölen şahsın cansız bedeni hareket etti
İnanılmaz görüntü! Koronavirüsten ölen şahsın cansız bedeni hareket etti
Bakan Koca'nın iftar uyarısı Uşak'ta gerçek oldu: İftarda buluşan 5 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Bakan Koca'nın iftar uyarısı Uşak'ta gerçek oldu: İftarda buluşan 5 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Ahmet Hakan, argo konuşan profesörü canlı yayında uyardı: O kelimeleri kullanmayalım
Ahmet Hakan, argo konuşan profesörü canlı yayında uyardı: O kelimeleri kullanmayalım
Mersin Valisi Su: Büyükşehirler içinde en az korona vakası ve ölüm oranına sahibiz
Mersin Valisi Su: Büyükşehirler içinde en az korona vakası ve ölüm oranına sahibiz
Canlı yayında 'Atatürk' gerginliği: Sevmek için izin mi alacağım, terbiyesiz
Canlı yayında "Atatürk" gerginliği: Sevmek için izin mi alacağım, terbiyesiz
Kabil'de polis üniformalı saldırganlar doğum kliniğini hedef aldı: İki anne doğum yaparken vuruldu
Kabil'de polis üniformalı saldırganlar doğum kliniğini hedef aldı: İki anne doğum yaparken vuruldu
ABD'de polis ekipleri, 6 yaşındaki oğlunu kaçıran babaya kurşun yağdırdı
ABD'de polis ekipleri, 6 yaşındaki oğlunu kaçıran babaya kurşun yağdırdı
Bilim Kurulu Üyesi Mehmet Ceyhan, İstanbul'daki salgın tehlikesine dikkat çekti: 250 bin taşıyıcı var
Bilim Kurulu Üyesi Mehmet Ceyhan, İstanbul'daki salgın tehlikesine dikkat çekti: 250 bin taşıyıcı var
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Fahrettin Altun Bekir Pakdemirli Canan Kaftancıoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Serdar Ortaç Acun Ilıcalı Hülya Koçyiğit Kenan İmirzalıoğlu
Spor Fatih Terim Bülent Uygun Rıza Çalımbay Mehmet Özdilek Fernando Muslera
Daha Fazla Kadın Adana Çocuk Kayseri
Şu an buradasınız: HDP önündeki eylemde 255'inci gün - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.5.2020 04:03:51. #1.15#
title