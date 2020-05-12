HDP önündeki eylemde 253'üncü gün
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HDP önündeki eylemde 253'üncü gün

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 134 aile, HDP il binası önündeki oturma eylemini, 253'üncü gününde de sürdürdü.

HDP önündeki eylemde 253'üncü gün
12.05.2020 13:33 | Son Güncelleme: 12.05.2020 13:34

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 134 aile, HDP il binası önündeki oturma eylemini, 253'üncü gününde de sürdürdü. Salgın nedeniyle sosyal mesafe kurallarının uygulandığı eylemde, 2014 yılında kaybolan oğlu Recep (26) için nöbet tutan Mustafa Deniz (59), teslim ol çağrısında bulundu.

Diyarbakır'da oturan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen Akar, oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hatice Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'de HDP il binası önünde oturma eylemine başladı.

13 AİLE, EVLADINA KAVUŞTUHacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun Açan, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi Birlik, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar ve Sait Açar'ın oğlu Haşim Açar, terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylece oturma eylemi yapan ailelerden 13'ü evlatlarına kavuşmuş oldu. Hacire Akar dışındaki 12 aile, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemine devam ediyor. Aileler, eylem sırasında, koronavirüs salgınına yönelik tedbirlere de uyuyor. 

Ankara Üniversitesi Tarım Mühendisliği son sınıf öğrencisiyken 2014 yılında kaybolan oğlu Recep için oturma eylemini sürdüren Mustafa Deniz, oğluna teslim ol çağrısında bulundu. Oğlunu almadan eylemine son vermeyeceğini söyleyen Deniz, "Ben, oğlum Recep için buradayım. Oğlumu götürmüşler 6 yıldır hiçbir haber alamıyorum. Ben oğlum için buradayım ve onlardan oğlumu istiyorum. Allah hakkımızı onlardan alsın. Oğlum Recep, gel, oğlum bak devlet size kucak almış. Gelin devlete teslim olun. Annesi hastadır onu buraya getiremiyorum. Perişan olduk" dedi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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