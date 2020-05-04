HDP önündeki eylemde 245'inci gün
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HDP önündeki eylemde 245'inci gün

HDP önündeki eylemde 245'inci gün
04.05.2020 14:24 | Son Güncelleme: 04.05.2020 14:24

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 134 aile, HDP il binası önündeki oturma eylemini, koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafe kuralına uyarak, 245'inci günde de sürdürdü.

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 134 aile, HDP il binası önündeki oturma eylemini, koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafe kuralına uyarak, 245'inci günde de sürdürdü. Oğlu Engin (20) için oturma eylemine devam eden Kamile Küçükdağ, "Evladım gelmeden eylemime son vermeyeceğim" dedi.

Diyarbakır'da oturan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hatice Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'de HDP il binası önünde oturma eylemine başladı.

13 AİLE, EVLADINA KAVUŞTUHacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun Açan, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi Birlik, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar ve Sait Açar'ın oğlu Haşim, terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylece oturma eylemi yapan ailelerden 13'ü evlatlarına kavuşmuş oldu. Hacire Akar dışındaki 12 aile, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemine devam ediyor. Aileler, eylem sırasında, koronavirüs salgınına yönelik tedbirlere de uyuyor. 'SESİMİ DUYUYORSAN TESLİM OL'

Adana'dan gelen ve 2014'te ortaokul son sınıf öğrencisiyken, kaçırılan oğlu Engin için oturma eylemine katılan Kamile Küçükdağ, evladına teslim olması için çağrıda bulundu. Küçükdağ, eylemlerine destek verilmesini talep ederek, "245 gündür eylemimize devam ediyoruz. HDP'li milletvekilleri buradan geçiyor, neden gelip acımızı paylaşmıyor; bizim çocuklar için bir şey söylemiyor? Gidip içeride toplantı yapıyorlar. Onlarda vicdan olursa bu ramazan ayında bizim çocukları getirirler. Çocuklarımızı götürüp, dağda mahkum yapmışlar, bizi de HDP kapısının önünde mahkum etmişler. Artık dayanacak gücümüz kalmadı. Bütün Türkiye'nin desteğini bekliyorum. Engin, sesimi duyuyorsan gel, teslim ol" dedi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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